Pencereden düşen 2 yaşındaki Kumsal, ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Yukarı Zaferiye Mahallesi Örnek Evler Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kumsal B., oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, apartmanın açık olan 1'inci kat penceresinden düştü. Başını beton zemine çarpan ve ağır yaralanan küçük kız, özel bir araçla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kumsal B., ilk müdahalesinin ardından İstanbul'da bulunan Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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