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        2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 17:35 Güncelleme: 05.04.2025 - 17:35
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        2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin kontrollerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri D.Ç. ve İ.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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