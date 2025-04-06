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        Trakya için 'kar yağışı' uyarısı (2)

        HAVASICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 8-10 DERECE ALTINA İNECEKMeteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Trakya kesiminden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın altına girmesinin beklendiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 17:33 Güncelleme: 06.04.2025 - 17:33
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        Trakya için 'kar yağışı' uyarısı (2)
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        HAVASICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 8-10 DERECE ALTINA İNECEK

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Trakya kesiminden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın altına girmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada, “Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya kesiminden başlamak üzere zamanla bölgemiz genelinde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölgemizde hafta sonuna kadar etkili olması beklenmektedir. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimleri başta olmak üzere Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizin güneydoğusunda zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.

        Bölgede bazı il merkezlerinde 7-13 Nisan tarihleri arasındaki en düşük hava sıcaklıkları; İstanbul’da 2, Edirne’de eksi 2, Kırklareli’de eksi 4, Tekirdağ’da 1, Kocaeli’de 4, Sakarya’da 3, Yalova’da 5 derece olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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