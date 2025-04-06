Trakya için 'kar yağışı' uyarısı (2)

HAVASICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN 8-10 DERECE ALTINA İNECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Trakya kesiminden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın altına girmesinin beklendiğini açıkladı. Açıklamada, “Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya kesiminden başlamak üzere zamanla bölgemiz genelinde azalarak mevsim normallerinin 8 ila 10 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın bölgemizde hafta sonuna kadar etkili olması beklenmektedir. Soğuk havayla birlikte, yüksek kesimleri başta olmak üzere Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir. Gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemizin güneydoğusunda zirai don riski bulunmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kar yağışı, zirai don ve buzlanma hadiseleri ile ilgili hazırlanıp yayınlanacak olan tahmin ve meteorolojik erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" denildi.