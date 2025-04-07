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        Edirne'de kar yağışı başladı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 02:41 Güncelleme: 07.04.2025 - 02:45
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        Edirne'de kar yağışı başladı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarısının ardından Edirne’nin Keşan ilçesinde beklenen kar yağışı başladı.

        MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin Trakya için yaptığı uyarının ardından, gece yarısından sonra Keşan’da yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte araçların ve çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, nisan ayında yağan karı balkon ve pencerelerinden cep telefonlarıyla görüntüleyerek, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hava sıcaklığının 3 derece olduğu ilçede, polis ekipleri de olası kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Kar yağışı, Edirne’nin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor. Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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