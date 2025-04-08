Kapıkule'de rüşvet operasyonu: 38 gümrük muhafaza memuru gözaltında

EDİRNE’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet aldıkları iddiasıyla 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı. Rüşvet verdiği belirtilen 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takip çalışmasında, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görev yapan bazı gümrük muhafaza memurlarının yurda giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gümrük kapısındaki peronlara gizli kamera yerleştirildi. Jandarma ekipleri kameralardan rüşvet aldıkları tespit edilen 38 gümrük muhafaza memurunun adreslerine, eş zamanlı operasyon gerçekleştirerek gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, rüşvet verdikleri tespit edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.