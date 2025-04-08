Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule'de rüşvet operasyonu: 38 gümrük muhafaza memuru gözaltında

        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddiasıyla 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 12:21 Güncelleme: 08.04.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule'de rüşvet operasyonu: 38 gümrük muhafaza memuru gözaltında
        ABONE OL

        EDİRNE’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet aldıkları iddiasıyla 38 gümrük muhafaza memuru gözaltına alındı. Rüşvet verdiği belirtilen 350 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik takip çalışmasında, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görev yapan bazı gümrük muhafaza memurlarının yurda giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, gümrük kapısındaki peronlara gizli kamera yerleştirildi. Jandarma ekipleri kameralardan rüşvet aldıkları tespit edilen 38 gümrük muhafaza memurunun adreslerine, eş zamanlı operasyon gerçekleştirerek gözaltına aldı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında, rüşvet verdikleri tespit edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        MEB'den 'yaz tatili erkene çekilecek' iddialarına yanıt
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        9 günlük bayram tatilinde acı bilanço!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Sabıka kaydı: 85! Kesinleşmiş hapis: 62 yıl! Emine 4 yıldır firardaydı!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Ahmet Levendoğlu'na veda
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Türkiye'de ikamet izniyle yaşayanların sayısı açıklandı!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        Jurrasic Park gerçek mi oluyor? Nesli tükenen Ulu Kurt geri döndü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        İmalat fabrikası açma kavgasında ağabeyini öldürdü!
        Zarar 1.5 milyar lira
        Zarar 1.5 milyar lira
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Ezeli rakiplerin Perri savaşı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        Sosyal medyadan tanıştığı kadının bindiği taksiyi hedef aldı!
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        "Solskajer'in en doğru kararı..."
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Kahreden olay... Bir dal ölümü oldu!
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Otomotiv hisselerine Trump darbesi
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Maya uygarlığı neden birdenbire yok oldu?
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı severim, o da beni sever
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Oval Ofis'te 'altın çağı'
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Almanya'da sığınma başvurularında sert düşüş
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

        Benzer Haberler

        Bahar yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
        Bahar yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı
        Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor
        Çeribaşı Fikri Ocak Roman kültürünü tanıtmaya çalışıyor
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru gözaltına a...
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet operasyonunda 38 gümrük memuru gözaltına a...
        Trakya'nın 'sarı altın çiçeği' kanola tarlaları, nisan karıyla beyaza bürün...
        Trakya'nın 'sarı altın çiçeği' kanola tarlaları, nisan karıyla beyaza bürün...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 20 düzensiz göçmen yakalandı