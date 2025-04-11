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        Kapıkule'de rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memuru adliyede

        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memuru adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:39 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:40
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        Kapıkule'de rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memuru adliyede
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        EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda rüşvet aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 gümrük muhafaza memuru adliyeye sevk edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yürütülen çalışmada, Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevli bazı gümrük muhafaza memurlarının ülkeye giriş ve çakış yapanlardan rüşvet aldığı belirlendi. Bunun üzerine ocak ayında tamir yapılacağı gerekçesiyle elektrikçi gibi davranan görevliler, peronlara gizli kamera yerleştirdi.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen delilerle rüşvet aldığı belirlenen 38 şüpheli, önceki gün düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerindeki aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 avro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında, rüşvet verdikleri tespit edilen 350 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

        Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 38 şüpheli hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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