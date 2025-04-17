Sahte emeklilik belgeleriyle yurda sokulmak istenen 100 milyon TL'lik lüks araçlara el konuldu

YURT dışında yerleşik olma şartını sağlamadıkları halde Bulgaristan’dan aldıkları sahte emekli belgeleriyle Türkiye’ye lüks araç getirmeye çalışan şüphelilere yönelik operasyonda değeri toplam100 milyon liranın üzerinde olan onlarca araç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada yurt dışından kendilerini emekli gibi gösteren bazı kişilerin, lüks araçları 2 yıla kadar kullanabilmek amacıyla Türkiye’ye getirmeye çalıştıkları belirlendi. Ekipler, yurt dışında yerleşik olma şartını sağlamayan, özellikle çifte uyruklu kişilerin, geçerli gümrük mevzuatına göre Türkiye’de 2 yıla kadar kullanılabilmesi mümkün olmayan yabancı plakalı araçları ülkeye sokabilmek amacıyla, Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş gibi gösterilen sahte emeklilik belgeleri ibraz ettikleri tespit edildi.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, bu belgelerin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü aracılığıyla Bulgaristan makamlarından temin edilerek doğrulama süreci başlatıldı. Sürecin ardından sahte emeklilik belgeleriyle Türkiye’ye getirilmeye çalışılan değeri toplam 100 milyon liranın üzerinde onlarca lüks araç ele geçirildi.