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        İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi

        MARMARA Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 13:43 Güncelleme: 23.04.2025 - 13:43
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        İstanbul açıklarındaki deprem, Trakya'da da hissedildi
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        MARMARA Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokaklara çıkarken, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi’nin merkez üssünü Marmara Denizi’nde İstanbul’un Silivri ilçesi açıkları olarak saptadığı deprem, saat 12.49’da oldu. İstanbul’un yanı sıra deprem, çevre illerde de hissedildi. Depremi yoğun hisseden Tekirdağ ve Edirne'de vatandaşlar, panik halinde ev ve iş yerlerinden dışarı çıkıp, açık alanlarda beklemeye başladı.

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın kutlandığı kapalı spor salonunda depreme yakalanan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Depremin ardından etkinlikler sonlandırılıp, salon boşaltıldı. Tekirdağ'ın, Silivri'ye komşu ilçesi Marmaraereğlisi ilçesinde de vatandaşlar büyük panik yaşadı.

        Bölgede ekipler saha çalışmalarını sürdürürken, ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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