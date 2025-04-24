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        Edirne'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta aralarında FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski kamu görevlisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 14:03 Güncelleme: 24.04.2025 - 14:05
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        Edirne'deki FETÖ operasyonunda 5 gözaltı
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde polis tarafından durdurulan araçta aralarında FETÖ/PDY şüphelisi 2 eski kamu görevlisinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

        İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol Kavşağı'nda düzenledikleri operasyonda M.E. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtakilerin, FETÖ/PDY şüphelileri ihraç eski komiser İ.E., eski astsubay N.I., ‘Dolandırıcılık’ suçundan aranan A.A. ve organizatör U.B. oldukları belirlendi. Araçta yapılan aramada 2 gram esrar ele geçilirken, A.A. hakkında ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.A., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. Sürücü M.E. ve organizatör U.B., çıkarıldıkları hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ/PDY şüphelileri İ.E. ve N.I. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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