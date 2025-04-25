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        Edirne'de 55 motosiklet sürücüsüne 408 bin lira ceza

        EDİRNE'ninKeşan ilçesindeki denetimlerde 55 motosikletin sürücüsüne toplam 408 bin 409 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:05
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        Edirne'de 55 motosiklet sürücüsüne 408 bin lira ceza
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesindeki denetimlerde 55 motosikletin sürücüsüne toplam 408 bin 409 lira idari para cezası uygulandı.

        Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, son 24 saatte 3 farklı noktada motosiklet ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 55 motosikletin sürücüsüne; kask takmamak, ehliyetsiz veya yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmak, trafik işaret ve levhalarına uymamak ile sigortasız, muayenesiz ve tescilsiz motosiklet kullanmaktan toplam 408 bin 409 lira idari para cezası kesildi. Çeşitli eksikleri bulunan 6 motosiklet trafikten menedilerek, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Motosiklet denetimlerinin süreceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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