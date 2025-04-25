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        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden ihyası için temel atıldı

        EDİRNE'de Sultan 2'nci Murat tarafından yaptırılan Muradiye Camisi'nin Mevlevihanesi'nin yeniden ihyası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:33 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:40
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        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nin yeniden ihyası için temel atıldı
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        EDİRNE'de Sultan 2'nci Murat tarafından yaptırılan Muradiye Camisi'nin Mevlevihanesi'nin yeniden ihyası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan'ın da katılarak dua okuduğu törende, semazen gösterisi gerçekleştirildi.

        Valilik tarafından 2024 yılı başında başlatılan kazı çalışmalarıyla temellerine ulaşılan, Sultan 2'nci Murat tarafından 15'inci yüzyılda yaptırılan Muradiye Camisi bahçesindeki Mevlevihane’nin inşası için temel atma töreni düzenlendi. Törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Uğur Turan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

        'BALKANLARI ETKİSİ ALTINA ALMASI ÇOK ÖNEMLİ'

        Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak başlayan törende konuşan Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Başkanı Dr. İsmet Osmanoğlu, ihya çalışmaları kapsamında selamlık ve semahane yapılacağını söyledi. Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorünü Araştırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan da Mevlevihane’nin bölge için önemine değinerek, "Bugün temelinin tekrar ihya edileceği Edirne Mevlevihanesi’nin ivedilikle tamamlanması ve yetiştirdiği ekiple estetik boyutumuzu, bu muhteşem kreatif boyutumuzu temsile derhal başlaması ve Balkanları fevkalade etkisi altına alarak, insan değerlerinin tekrar ortaya çıkmasını ve iktidar olmasını temin etmek açısından çok önemlidir. Sayın Valimin bu konudaki hassasiyetini yakından bilmekteyim" dedi.

        'MEVLEVİHANE'NİN YENİDEN DOĞUŞUNA ŞAHİT OLUYORUZ'

        Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanvekili Esin Çelebi Bayru da ülke kültürünün değerlerinden ve temel taşlarından olan Hazreti Mevlana, eserleri ve Mevlevi kültürü konusunda özellikle son 20 yılda çok yol kat edildiğini ifade etti. Bayru, "Mesnevi’de, ‘Mademki bir ağaç diktin, onu sula’ dendiği gibi, yapılan bunca maddi ve manevi çalışmanın karşılığı bulunması gerekir. Bu gönül ve kültür mekanlarının, amacı doğrultusunda ehil kişilerin kültürümüzü yaşatması ve insanlarımıza faydalı olması en büyük dileğimizdir ve duamızdır. Bugün tarihimize ve kültürümüze vefalı bir temel atma töreni vesilesiyle buradayız. Edirne Mevlevihanemizin yeniden doğuşuna şahit oluyoruz" diye konuştu.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kentin sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir medeniyet hafızası olduğuna dikkat çekti. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ise Muradiye Mevlevihanesi'nin, Osmanlı’nın manevi atmosferini ve kültürel mirasını asırlarca taşıdığını ifade ederek, ihyasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        'KÜLTÜR- SANAT VE EĞİTİM OCAĞI OLACAK'

        Edirne Valisi Yunus Sezer de, Mevlevihane’nin yeniden ihyasının Edirne için büyük anlam taşıdığını söyleyerek, "Edirne yalnızca bir şehir değil; medeniyetlerimizin, irfanımızın ve ruh dünyamızın derin izlerini taşıyan bir kültür başkentidir. Sultan 2’nci Murat tarafından inşa edilen Muradiye Camii Külliyesi içerisindeki Edirne Mevlevihanesi, asırlardır bu şehre, bu topraklara ve Balkan coğrafyasına hizmet etmiş, Mevlevi kültürünün izlerini taşıyan nadide bir yapıdır. Bu Mevlevihane sadece bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda bir kültür, sanat ve eğitim ocağıdır. Rivayet edilir ki, Sultan 2’nci Murat Cennetmekan bu tepeden Mevlana Celaleddin Rumi’yi rüyasında görür. O gördüğü rüyadan öyle etkilenir ki, Mevlevihane’nin inşa edilmesine dair ferman yazdırır. İşte bugün o rüyanın, o gönül çağrısının izinde ilerliyoruz. Bu mekanda tekrar ney sesleri yükselecek. Gençlerimiz sema ile tanışacak, aşk ile irfan ile yoğrulacak. Mevlana’nın ‘Gel, ne olursan ol yine gel’ çağrısı, Edirne semalarından, Edirne ve tüm gönül coğrafyamızda yankılanacaktır" ifadelerini kullandı.

        SEMA GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

        Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ile İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından tasavvuf müziği konseri düzenlendi. Konserle eş zamanlı olarak, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu semazenleri ve Edirne Valiliği Semazen Topluluğu tarafından sema gösterisi gerçekleştirildi. Post duasının yapıldığı törenin sonunda Ahmet Özhan tarafından gülbank adı verilen dua okunarak Mevlevihane’nin yeniden ihyası için temel atıldı.

        Tören sonunda, katılanlara Mevlevi mutfağından fodla, zerde ve şerbet ikram edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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