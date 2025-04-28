Edirne'de Kakava Şenlikleri için otel rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

EDİRNE'de, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, şubat ayından itibaren rezervasyon almaya başladıklarını belirterek, "Yaklaşık 90 tane konaklama tesisinde 2 bin 500 oda ve 5 bin yatağın şu anda yüzde 80'i dolmuş durumdadır. Yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz tekrardan. Yani baharın gelmesiyle beraber güzel, eğlenceli bir hafta geçireceğimize inanıyorum ben" dedi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ortak girişimleriyle 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesinde, Edirne'de konaklama sektöründe hareketlilik sürüyor. Kentte 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak, halk arasında 'Bahar Bayramı' olarak da bilinen organizasyon öncesi, otellerih rezervasyon doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Organizasyon kapsamında Edirne sokaklarında vatandaşlar geleneksel kıyafet giyip davul zurna eşliğinde halkı şenliğe davet etmeye başladı.

‘YOĞUN BİR KATILIM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, Edirne'nin yeniden 5-6 Mayıs tarihleri arasında şenliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, "Edirne 5-6 Mayıs Pazartesi, Salı günleri 2025'te tekrardan bir Kakava Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. Bu noktada geçen sene yaklaşık 100 binin üzerinde bir ziyaretçi ağırlamıştı şehrimiz. Bu sene de aynı kalabalığı, aynı yoğunluğu bekliyoruz. Bu noktada yaklaşık 90 tane konaklama tesisinde 2 bin 500 oda ve 5 bin yatağın şu anda yüzde 80'i dolmuş durumdadır. Yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz tekrardan. Yani baharın gelmesiyle beraber güzel, eğlenceli bir hafta geçireceğimize inanıyorum ben" dedi. ‘BİN LİRADAN BAŞLAYIP 5 BİN LİRAYA ÇIKAN KONAKLAMALAR VAR' Edirne'de, belli dönemlerde otellerde yoğunluk arttığına dikkat çeken Balta, "Kakava'nın niteliklerinin biraz daha arttırılması veya eğlencenin biraz daha arttırılması, bu gelişleri daha da fazla arttıracaktır. Şu an için Edirne konaklaması sadece Kakava'ya endeksli olmadığından dolayı, belli dönemlerde doluluklarımız yoğun bir şekilde geçiyor. Kakava Şenlikleri, Kırkpınar, temmuz-ağustos aylarında Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye girişleri; bu dönemlerde talebi karşılamak noktasında bazı zorluklar yaşanabiliyor. Günümüz ekonomik şartlarına baktığımız zaman her fiyattan otel var. Bizde basit konaklamalı otellerimiz, pansiyonlarımız, beş yıldızlı otel, dört yıldızlı, üç yıldızlı otellerin hepsinden var. Burada da fiyatlar konusunda, buna göre farklı fiyatlarda konaklamalar var. Ortalamada yaklaşık 1000-1500 liradan başlayıp 5 bin liralara kadar çıkan konaklamalar olabiliyor. Bu da şu andaki ekonomik durumda gayet doğal" diye konuştu.