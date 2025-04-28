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        Edirne'de Kakava Şenlikleri için otel rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

        EDİRNE'de, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 09:53 Güncelleme: 28.04.2025 - 09:55
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        Edirne'de Kakava Şenlikleri için otel rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
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        EDİRNE'de, 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesi otellerin rezervasyon doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, şubat ayından itibaren rezervasyon almaya başladıklarını belirterek, "Yaklaşık 90 tane konaklama tesisinde 2 bin 500 oda ve 5 bin yatağın şu anda yüzde 80'i dolmuş durumdadır. Yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz tekrardan. Yani baharın gelmesiyle beraber güzel, eğlenceli bir hafta geçireceğimize inanıyorum ben" dedi.

        Türkiye ile Kuzey Makedonya'nın ortak girişimleriyle 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesinde, Edirne'de konaklama sektöründe hareketlilik sürüyor. Kentte 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak, halk arasında 'Bahar Bayramı' olarak da bilinen organizasyon öncesi, otellerih rezervasyon doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Organizasyon kapsamında Edirne sokaklarında vatandaşlar geleneksel kıyafet giyip davul zurna eşliğinde halkı şenliğe davet etmeye başladı.

        ‘YOĞUN BİR KATILIM OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

        Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, Edirne'nin yeniden 5-6 Mayıs tarihleri arasında şenliğe ev sahipliği yapacağını belirterek, "Edirne 5-6 Mayıs Pazartesi, Salı günleri 2025'te tekrardan bir Kakava Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. Bu noktada geçen sene yaklaşık 100 binin üzerinde bir ziyaretçi ağırlamıştı şehrimiz. Bu sene de aynı kalabalığı, aynı yoğunluğu bekliyoruz. Bu noktada yaklaşık 90 tane konaklama tesisinde 2 bin 500 oda ve 5 bin yatağın şu anda yüzde 80'i dolmuş durumdadır. Yoğun bir katılım olacağını düşünüyoruz tekrardan. Yani baharın gelmesiyle beraber güzel, eğlenceli bir hafta geçireceğimize inanıyorum ben" dedi.

        ‘BİN LİRADAN BAŞLAYIP 5 BİN LİRAYA ÇIKAN KONAKLAMALAR VAR'

        Edirne'de, belli dönemlerde otellerde yoğunluk arttığına dikkat çeken Balta, "Kakava'nın niteliklerinin biraz daha arttırılması veya eğlencenin biraz daha arttırılması, bu gelişleri daha da fazla arttıracaktır. Şu an için Edirne konaklaması sadece Kakava'ya endeksli olmadığından dolayı, belli dönemlerde doluluklarımız yoğun bir şekilde geçiyor. Kakava Şenlikleri, Kırkpınar, temmuz-ağustos aylarında Avrupa'da yaşayan Türklerin Türkiye'ye girişleri; bu dönemlerde talebi karşılamak noktasında bazı zorluklar yaşanabiliyor. Günümüz ekonomik şartlarına baktığımız zaman her fiyattan otel var. Bizde basit konaklamalı otellerimiz, pansiyonlarımız, beş yıldızlı otel, dört yıldızlı, üç yıldızlı otellerin hepsinden var. Burada da fiyatlar konusunda, buna göre farklı fiyatlarda konaklamalar var. Ortalamada yaklaşık 1000-1500 liradan başlayıp 5 bin liralara kadar çıkan konaklamalar olabiliyor. Bu da şu andaki ekonomik durumda gayet doğal" diye konuştu.

        'BU YIL KONAKLAMA 3 GÜNE ÇIKABİLİR'

        Bu yıl festivalin pazar ve pazartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, ziyaretçilerin cuma gününden gelmesini beklediklerini de söyleyen Balta, "En yoğun konaklamalı turizmin olduğu bir haftaya gireceğiz. Kakava en yoğun konaklamanın yaşandığı bir dönem. Çünkü biliyorsunuz sabah 05.00'te bir program var nehir kenarında. O programın gece de eğlenceleri düzenleniyor çeşitli bölgelerde. Bundan dolayı konaklama yapılıyor. Yani iki güne sarkan konaklamalarımız, hatta iki günü aşan konaklama oranlarımız var. Bu sene pazartesi, salı günleri olmasına rağmen cumadan itibaren konaklamaların olacağını düşünüyoruz. Bu sene üç geceye falan çıkabilir konaklamalar. Tabii burada programın da önemli bir etkisi olacaktır. Düzenleyen belediyenin yapacağı programlarda bu sayıları hem arttıracak hem kalış sürelerini arttıracaktır" dedi.

        'ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN REZERVASYON ALMAYA BAŞLADIK'

        Balta, "Şu anda nisan ayındayız, şubat ayından itibaren rezervasyon almaya başladık. Hatta geçen sene Kakava bitiminde gelen gruplar; 'Tekrardan bize yer ayırın' diye bir sene öncesinden de söyleyenler oldu. Ama ekseriyetle ocak, şubat ayında başlıyor rezervasyonlarımız. Kakava daha çok baharın gelmesiyle, eğlencenin ön plana atıldığı bir nokta olunca gelen kitlenin yüzde 90'ı kadınlardan oluşan bir kitle ve şehrimiz de bu konuda gayet güvenilir ve sakin bir şehir olduğu için herkes huzurlu, herkes rahat bir şekilde şehrin içerisinde, her bölgesinde dolaşabildikleri, eğlenebildikleri için kadın misafirlerimiz daha fazla oluyor tabii bu noktada. Bu da bizi mutlu ediyor. Bir kadın şehri olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla şehirde de bunun etkilerini görüyoruz. Herkes rengarenk giyiniyor, eğlencesini yapıyor" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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