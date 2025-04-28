Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal edildi, balıkçılar denize açılamadı (2)

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MARMARAİÇİN FIRTINA UYARISIMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu.
MARMARAİÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya’nın kıyı kesimlerinde (Kaynarca, Karasu ve Kocaali) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) bekleniyor. 29.04.2025 Salı günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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