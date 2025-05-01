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        Trakya'da 1 Mayıs kutlamaları

        TRAKYA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 01.05.2025 - 16:00
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        Trakya'da 1 Mayıs kutlamaları
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        TRAKYA'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Edirne'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Emek ve Meslek Örgütleri 1 Mayıs Platformu tarafından yürüyüş düzenlendi, Saraçlar Caddesi'nde kutlama programı yapıldı. Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan yaklaşık 1200 kişilik sivil toplum örgütü üyesi, cadde boyunca ellerinde pankart ve dövizlerle yürüdü. Korteje, vatandaşlar da alkış tutarak destek verdi. CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katıldığı yürüyüşün ardından program, trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde devam etti.

        'İŞ CİNAYETLERİNDE ÖNLEMLER YETERSİZ'

        Saraçlar Caddesi'nde 1 Mayıs kutlamaları kapsamında basın açıklaması okundu. Açıklamayı DİSK adına Çisem Aksoy ve Türk İş Konfederasyonu Tez-Koop İş Sendikası adına İlknur Ergüder okudu. Açıklamada, tüm dünyada işçilerin yaşadığı en büyük sorunlardan birisinin iş cinayetleri ve güvencesiz çalışma koşulları olduğuna dikkat çekilerek, "Türkiye’de 2024 yılında, bin 897 işçi, iş kazaları nedeniyle hayatını kaybetti. ILO verilerine göre işçi cinayetlerinde hala dünyada üçüncü ülke durumundayız. İşçi cinayetleri, fıtrat meselesi değildir; işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliğinin sonucudur. Otel yangınında yiten, madenlerde kaybedilen canları da unutmadık. Adaletin tecelli ettirilmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra, çocuk işçiliği nedeniyle 2024 yılında, ülkemizde ne yazıktır ki 71 çocuk hayatını kaybetti. Bu sayı, son 12 yılın en yüksek çocuk işçi ölüm oranıdır. Okulda olması gereken 2 milyon çocuğumuz, güvencesiz çalışma koşullarında yaşam mücadelesi vermeye zorlanıyor" denildi. Konuşmaların ardından alandaki kutlama, halk konseriyle devam etti.

        KEŞAN’DA, 14 YIL ARADAN SONRA 1 MAYIS KUTLAMASI

        Edirne’nin Keşan ilçesinde Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge, DİSK Genel İş Sendikası Trakya şubeleri, Tüm Emekliler Sendikası, Eğitim-Sen Keşan Şubesi, Eğitim-İş Keşan Şubesi, sivil toplum örgütleri ile bazı siyasi partiler de destek verdi. Aşağı Zaferiye Mahallesi’ndeki Keşan Atatürk Stadı karşısında toplanan platform üyeleri, taşıdıkları pankartlarla sloganlar atarak polis kontrolünden geçerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi. DİSK Genel İş Trakya Şube Başkanı Caner Makasçı, mitingde yaptığı konuşmada bu günün işçi sınıfının uluslararası birlik ve dayanışma günü olduğunu belirterek, “Bugün dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe ve barışa dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykırıyoruz. Bugün Cumhuriyet Meydanı’nda Trakya’nın dört bir tarafından gelen emekçiler olarak Taksim’de, 1977 1 Mayıs’ında katledilenleri anıyoruz. Taksim, 1 Mayıs alanıdır. Taksim, unutulmayanların adıdır. Taksim, hesap soranların sesidir. Taksim biziz. Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler. Bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz. Bizler bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz ve insanca yaşamayı hak ediyoruz” dedi. Miting, müzisyenler Bülent Saylam ve Ali Payam’ın müzik dinletisinin ardından sona erdi.

        ÇORLU’DA HALAYLAR ÇEKİLDİ

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kutlamaların adresi Atatürk Meydanı oldu. Kutlamalar kapsamında ilk olarak şehitlik yanındaki alanında toplanan kortej yürüyüş gerçekleştirdi. Buradaki yürüyüşe CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, sendikalar ve parti temsilcileri katıldı. Kortej daha sonra Omurtak Caddesi üzerinde yürüyüp kutlamanın yapılacağı Atatürk meydanına geldi. Polis tarafından grubun taşıdığı pankartlar tek tek kontrol edilerek alana alındı. Yapılan konuşmaların ardından kutlamalara katılanlar halay çekti.

        LÜLEBURGAZ'DAKİ KUTLAMALAR KONGRE MEYDANI'NDA YAPILDI

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kutlamalar çok sayıda sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi partinin katılımı ile yapıldı. Lüleburgaz Yeni Tören Alanı'nda toplanan kalabalık gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Kongre Meydanı'na geldi. Alanda yapılan etkinlikte şarkılar söylenirken, devamında Tümbel-Sen Kırklareli Şubesi Mali Sekreteri Senay Ünlü konuşma gerçekleştirdi. Senay Ünlü'nün ardından, emekliler adına bir konuşma da Fahri Karagöz yaptı. Petrol-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Ümit Çetintaş da kürsüye çıkarak söz aldı. Son olarak Kristal-İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Tamer Soysal da bir konuşma gerçekleştirdi. Soysal'ın konuşmasının ardından program sona erdi.

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