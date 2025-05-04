Edirne'de Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri ikinci günü şarkı ve danslarla devam etti

EDİRNE'de dün başlayan, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası listesindeki Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin ikinci gününde katılımcılar renkli kıyafetleriyle dans ederken, vatandaşlar gerçekleşmesini istedikleri dileklerini ağaca astı.

Edirne'de bu yıl 3-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin ikinci günü görüntülere ev sahipliği yaptı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Sarayiçi yarımadasında devam eden şenlikte yerel sanatçıların yanı sıra dans ekipleri gösteri yaptı, yerli ve yabancı turistler renkli kıyafetlerle dans ederek eğlendi. Şenliğe katılanlar, etkinlik alanındaki ağaçlara da gerçekleşmesini istedikleri dileklerini astı.

'TADINI ÇIKARTACAĞIZ'

Zonguldak'tan Edirne'ye gelen Sedef Benli, "Bir senedir Edirne'de yaşıyorum. Geçen sene kaçırmıştım, gelememiştim ama bu sefer tadını çıkaracağım, doya doya eğleneceğim. Çok eğlenceli, çok enerjik insanlar var, eğlence gerçekten çok güzel. Şenliğin tadını çıkaracağız" dedi.

'BAHARIN GELİŞİNİ, GÜZEL GÜNLERİ KUTLUYORUZ'