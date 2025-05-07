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        Eski eşi tarafından öldürülen Bahar'ın annesi: Artık korkmayacak, o en güvenli yere gitti

        İSTANBUL'unŞişli ilçesinde eski eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu (34), memleketi Edirne'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 07.05.2025 - 16:50
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        Eski eşi tarafından öldürülen Bahar'ın annesi: Artık korkmayacak, o en güvenli yere gitti
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        İSTANBUL'unŞişli ilçesinde eski eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülen Bahar Aksu (34), memleketi Edirne'de toprağa verildi. Çok sayıda kadının da saf tuttuğu cenaze namazında Aksu'nun annesi ile kardeşi ayakta durmakta zorluk çekti. Cenazede Aksu’nun annesi Gülçin Küçüktorun, kızı Berin Nur'u, "Kızım artık ablan korkmayacak, o en güvenli yere gitti" diyerek teselli etti.

        Şişli'de önceki gün işe gittiği sırada boşandığı Rüstem Elibol ve 3 arkadaşı tarafından kaçırılmaya çalışılan Bahar Aksu, eski eşi tarafından öldürüldü. Kaçmaya çalışan şüpheliler yakalanırken, Aksu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Aksu'nun ailesi, cenazeyi teslim alarak Edirne'ye getirdi. Aksu cenazesi Eski Cami'ye getirildi. Cenazede taziyeleri; Bahar Aksu'nun annesi Gülçin Küçüktorun, üvey babası Yücel Altınbaş ve üvey kardeşi Berin Nur Altınbaş kabul etti. Anne Gülçin Karatorun ve kardeşi Berin Nur Altınbaş, ayakta durmakta zorluk çekti. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da cenazeye katılarak aileye başsağlığı iletti.

        Çok sayıda kadının saf tuttuğu namazdan sonra Bahar Aksu'nun cenazesi, Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Buradaki define Bahar Aksu'nun biyolojik babası İngiliz kökenli İbrahim Aksu da katıldı. Berin Nur Altınbaş ile Gülçin Küçüktorun, Bahar Aksu’nun mezarı başında gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Küçüktorun, bu sırada kızı Berin Nur'u, "Kızım artık ablan korkmayacak, o en güvenli yere gitti" diyerek teselli etti.

        'ÜZGÜNÜM, CANIMIZ YANDI'

        Cenaze toprağa verildikten sonra basın açıklaması yapan üvey baba Yücel Altınbaş, büyük acı yaşadıklarını ama aynı zamanda öfkeli olduğunu belirterek, "Üzgünüm, bizim canımız yandı. Bu bize denk geldi. Bizden sonrakilere de denk gelecekti ya da gelecek. Geçmişteki mağdurların hepsine Allah rahmet eylesin. 1,5 yaşındayken Bahar, benim kucağıma aldığım, öz evladım olarak kabul ettiğim evladımdır. Dolayısıyla yasal ifadedeki şekil beni şu etapta çok ilgilendirmiyor, canı yanan yine benim, yine anası, ailesi. Bu iş artık bu saatten sonra böyle yürümemeli. Neyi düşünmemiz gerekiyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa artık herkes ben olarak düşünmeli. Çünkü sadece onun veya senin başına gelmiyor. Bu saatten sonra kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim" diye konuştu.

        'ADALETE İNANCIM SONSUZ'

        Adalete inancının tam olduğunu belirten Altınbaş, "Bu uğurda Sayın Cumhurbaşkanımın kıymetli eşleri hanımefendinin ne kadar hassas olduğunu herkes söyler, herkes bilir. Bu olaya daha da çok sahip çıkacağını, bir caninin bu şekilde ortalıkta neden dolaştığını, herkese hesabını sorulacağından eminim, şüphem yok. Adalete inancım her şeye rağmen sonsuz. Bir devletin adaleti var, yasaları var, bir Allah'ın adaleti var" dedi.

        'HİÇBİR HAFİFLETİCİ SEBEBİ OLAMAZ'

        Bahar Aksu'nun kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan birisi olduğunu söyleyen Altınbaş, "Bahar kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, güçlü, kendine inanan, naif bir insandı. Öyle şikayet etmek, sağdan soldan yardım dilenmek gibi bir huyu yoktu. Kendine göre çok temiz bir dünyası vardı. Ama ortaya çıkan görüntüler herkese artık her şeyi ifade ediyor. Bu saatten sonra hiçbir makamda, hiçbir insan evladı geri adım atamaz. Kızımı dört kişi çete oluşturarak, kaçırmaya çalışıyor. Başaramayınca yanında, arabasından inerken daha elinde silahla beraber yakalıyor. Orada ensesinden kahpece vuruyor. 3 kere tutukluk yapan silahıyla ısrarla 6 kurşunu kafatasına sıkıp paramparça ediyor. Bunun hiçbir hafifletici sebebi olamaz bu saatten sonra. Bu görüntülerin, bu şahitliklerin neticesinde artık bu yoldan geri kimse dönemez. Bir Allah'ın kulu dönemez" diye konuştu.

        'İLK VE SON AÇIKLAMAM'

        Bundan sonraki süreçte yargı sürecinin takipçisi olacaklarını belirten Altınbaş, "Bu benim ilk ve son basın açıklaması şeklinde duygularımı ifade etmeye çalıştığım bir şey. Bundan sonra avukatlarla herkes gereken bilgileri alacak. Aile olarak konu hakkında yargı süreci de başlayacağı için konuşmayacağız ama bu demek değil ki ben konuşmayacağım ya da sen konuşmayacaksın. Arkadaşlar artık konuşacağız. Cesaretimizi toplayalım, yeter. Bugün benim canım yandı, dün ben konuşmuyordum. Bugün konuşmak zorundayım ve bunu konuşuyorum. Yarın senin canın yanacak. Eğer bugün konuşmuyorsan, yarın sen de benim gibi ağlayacaksın" dedi.

        Öte yandan Altınbaş, kızı Aksu için basında çıkan 'Hristiyan olduğu' yönündeki söylemlere tepki gösterip, "Kızımın Hristiyan olduğundan, niye Müslüman mezarlığında defnedildiğinden bahsetmeye çalışıyorlar. Onlara prim vermeyeceğim. İsmini de zikretmiyorum. Onlarla ilgili de yasal süreci başlatacağım. Halkı kin ve nefrete sürüklemek suçu var; her şeyden önce yaptıklarıyla. Bu doğrultuda da ayrıca bir dava süreci yaşayacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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