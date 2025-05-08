Edirne'nin en dar tarihi çarşısında, restorasyon çalışması başlıyor

EDİRNE'de 65 metre uzunluğundaki en dar sokağı üzerinde kurulu tarihi Kunduracılar Çarşısı'nda, Valilik tarafından restorasyon çalışmalarına başlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Esnaflarımızla kısa bir sürede ihalesini yaparak, çarşımızı tamamlayacağız. İki aylık süre içerisinde de Edirne'nin en güzel sokaklarından birisi haline getireceğiz" dedi.

Edirne Valiliği tarafından, kentte Terziler Sokak'ta bulunan ve bilinen adıyla tarihi 'Kunduracılar Çarşısı'nda restorasyon hazırlıkları başlatıldı. Kent merkezindeki en eski çarşılardan olma özelliği taşıyan ve toplam 30 tescilli yapının bulunduğu sokakta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle restorasyon projesi tamamlanıp, ihale aşamasına gelindi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi çarşıyı gezerek, esnafla sohbet etti. Sezer, çarşıda halen mesleklerini devam ettiren esnafın olduğunu belirterek, "Bir özelliği var burasının, belki de Türkiye'deki en dar çarşılardan bir tanesi. Burada halen daha geleneksel mesleklerini devam ettiren, kundura tamirlerini yapan, terzicilikle uğraşan, güler yüzlü esnafımız var. Geçen yıl ziyaret ettiğimizde burasının çok güzel, eski dokusuna uygun bir şekilde restore edilmesini talep etmişlerdi. 1 yıllık çalışma sonucunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle projesi tamamlandı, geçen hafta da kuruldan geçti ve ihale aşamasına geldik. Buradaki esnafımızla beraber kısa bir sürede ihalesini yaparak, Kunduracılar Çarşımızı, eski ismiyle Terziciler Çarşımızı tamamlayacağız. İki aylık süre içerisinde de Edirne'nin en güzel sokaklarından birisi haline getireceğiz" diye konuştu.

'DAHA ÇOK İLGİ ÇEKECEK'

Çarşıda 30 senedir esnaflık yapan Uğur Aygün, restorasyonun hem esnaf, hem de gelen turistler için güzel olacağını belirterek, "30 seneyi geçmiştir sanırım burada esnaflık yapıyorum. Burasının oldukça eski bir çarşı olduğunu biliyoruz. Bu haliyle burası bayağı dikkat çekiyor. Eski haline dönerse daha güzel olacak diye düşünüyorum. Hem esnaf için hem de turistlerin daha çok ilgisini çekecek. Bu haliyle bile merak edip geliyorlar. Dediğim gibi bu haliyle bile hoşlarına gidiyor, restore edilirse daha güzel olacak diye düşünüyorum" dedi.

Çarşıda yaklaşık 40 yıldır ayakkabı tamir eden Mustafa Tahtaavlu da restorasyonun başlayacak olmasından mutlu olduklarını söyleyerek, "Ben restorasyonun çok iyi olacağını düşünüyorum. Hiç olmazsa çarşının görünüşü düzelecek ve çekiciliği artacak. Hem biz esnaf için hem de ziyarete gelen turistler için bir çekim merkezi olur. Zaten Yunan ve Bulgar turistler buraya çok sık gelip geziyorlar, fotoğraf çekiyorlar" diye konuştu.