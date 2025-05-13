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        Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı (2)

        ALMANVATANDAŞI TUTUKLANDIEdirne'de polisin iki hafif ticari araçta 17 kaçak göçmenle birlikte yakaladığı Alman vatandaşı O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:44
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        Edirne'de 18 kaçak göçmen yakalandı (2)
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        ALMANVATANDAŞI TUTUKLANDI

        Edirne'de polisin iki hafif ticari araçta 17 kaçak göçmenle birlikte yakaladığı Alman vatandaşı O.R.'nin Antalya'nın Alanya ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Cinsel istismar' suçundan hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.R. çıkarıldığı mahkemede SEGBİS ile ifadesi alındı. O.R., 30 yıl hapis cezası verilerek tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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