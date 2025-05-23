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        'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinlikleri başladı

        EDİRNE'de İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen, 2 gün sürecek 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinlikleri, mevlit okunması, Helva-i Hakani (Hakan Helvası) ikramı ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin Selimiye Camisi meydanındaki konseriyle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:27 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:30
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        'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinlikleri başladı
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        EDİRNE'de İstanbul'un Fethi'nin 572'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen, 2 gün sürecek 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' etkinlikleri, mevlit okunması, Helva-i Hakani (Hakan Helvası) ikramı ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nin Selimiye Camisi meydanındaki konseriyle başladı.

        Edirne Valiliği tarafından İstanbul'un fethinin 572'nci yıl dönümü kapsamında, 23-24 Mayıs tarihleri arasında 'İstanbul'un Fethi Edirne'den Başlar' programı düzenlendi. Cumartesi günü, Selimiye Camisi üzerinde fethin üç boyutlu gösterimi ve fetih yürüyüşünün de yapılacağı etkinlikler, bugün Eski Cami'de Kur'an-ı Kerim okunması ve mevlit programıyla başladı. Mevlit programının ardından cuma namazı çıkışı vatandaşlara Helva-i Hakani (Hakan Helvası) dağıtımı yapıldı. Selimiye Camisi meydanında da Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi. Konseri Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş izledi. Konserde; Devlet Marşı, Yelkenler Biçilecek, Mehterhane-i Hakani Marşı, Fetih Marşı, Çıkayım Gideyim Urum Eline, Estergon Kal'ası ve Ölürüm Türkiye'm gibi eserler çalındı.

        'FETİH KUTLAMALARINI EDİRNE'DEN BAŞLATIYORUZ'

        Konser sonrası konuşan Vali Sezer, heyecanla beklenen fetih kutlamalarını bu sene Edirne'den başlattıklarını belirterek, "Fethin, 572’nci yıldönümü. Şu anda içinde bulunduğumuz mekan, gerçekten de dünyanın en değerli, en önemli noktalarından bir tanesi. Çünkü önümüzde Eski Cami; fetih duasının yapılarak, fetih ordusunun Fatih Sultan Mehmet Han önderliğinde, komutanlığında İstanbul'a doğru yol aldığı bir mekan. Arkamızda ise ebediyete kadar silinmeyecek ve hem İslam dünyasında hem de bu coğrafyada bir mühür gibi duran Selimiye ve Mimar Sinan duruyor. Edirne'miz gerçekten de çok önemli bir şehir; her alanıyla, her yönüyle, her noktasıyla çok önemli bir şehir. Bu şehrin, bu ülkeye, İslam alemine, bu devlete kattıklarını bir kere daha hatırlamak için bu sene İstanbul'un fethini Edirne'den başlatıyoruz. Bugün arkamızda Jandarmamızın muhteşem mehter ekibini dinledik, Allah onlardan razı olsun, Edirne'miz adına teşekkür ediyoruz" dedi.

        'GELECEK NESİLLERE EDİRNE'NİN ÖNEMİNİ ANLATMA PROGRAMI'

        Cumartesi günü kentte fetih yürüyüşünün canlandırılacağını söyleyen Vali Sezer, "Yarın aynı coşkuyu devam ettireceğiz. Şahi toplarıyla beraber hem Meriç Köprüsü'nde hem de burada yaklaşık bin levent ve yeniçeri kıyafetiyle fetih yürüyüşünü canlandıracağız. Ardından yine bu meydanda fetih konserleriyle, mehter konseriyle hem jandarma bandomuzu hem ekibimizi dinleyeceğiz hem de bu toprakların evladı Serkan Çağrı'nın fetih ve Balkanlar'la ilgili konserini dinleyeceğiz. Bu, bizim gelecek nesillere bir vesileyle Edirne'nin önemini anlatmak, bizim de tekrar hatıralarımızı ve Edirne'nin önemini tazeleme, hatırlama adına bir programdır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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