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        Vali Sezer: Edirne, damızlık düve merkezi haline getirilecek

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin damızlık düve merkezi haline getirilmesi için proje yürütüldüğünü belirterek, "İnşallah önümüzdeki ay ilk hayvanların gelmesiyle beraber bu da hızlanmış bulunacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 22:33 Güncelleme: 27.05.2025 - 22:35
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        Vali Sezer: Edirne, damızlık düve merkezi haline getirilecek
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Edirne’nin damızlık düve merkezi haline getirilmesi için proje yürütüldüğünü belirterek, “İnşallah önümüzdeki ay ilk hayvanların gelmesiyle beraber bu da hızlanmış bulunacak. Trakya bölgesi damızlık düve üretiminde sadece kendi bölgemiz için değil Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak hatta yurt dışına bile ihraç edebilecek duruma gelebileceğimiz bir üretim merkezi haline dönüşecektir. Bu da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde olacaktır” dedi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi, Otomotiv ve İş Makineliri Fuarı’nın açılış törenine katıldı. Törene, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, daire amirleri, oda ve borsa başkanları, üretici birlikleri başkanları, muhtarlar ve üreticiler de katıldı.

        'TRAKYA HAYVANCILIK KONUSUNDA KENDİNİ İSPAT ETTİ'

        Vali Sezer, Trakya’nın tarım ve hayvancılık konusunda kendini ispat etiğini ifade ederek, “İnsanlarımız tarımı gerçekten seviyorlar. Hayvancılığı gerçekten seviyorlar. Tarım ve hayvancılıkla ilgili olan bütün modern teknolojiler ne gerektiriyorsa bunun içinde bir çaba içerisindeler. Bunu ülkemizin diğer bölgelerinde çok fazla görme imkanı yok. Gerçekten çok bereketli topraklara sahibiz. Sahip olduğumuz toprakların da yüzde 50’sini sulayabiliyoruz. Devletimiz sulamayla ilgili çok güzel yatırımlar yapmış. Bugün de 6 Şubat depremi olmasına rağmen hiç ara vermeden bu büyük yatırımlar devam ediyor. Çömlekköy’deki sulama barajı yılların hayali. O hızlı bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki yıl büyük bir mesafe kat edilecek. Yine Meriç Sulama Sistemler yüzde 90 bitmiş durumda. Çakmak Barajı’nı hep beraber takip ediyoruz. Çakmak Barajı’na inşallah bu ramazandan önce su basmış olacağız. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yine Hamzadere Sulama Sistemleri’nde yeni alanları sulamaya açtık. Bu sene de çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Toplulaştırmalar devam ediyor. Önümüzde çok önemli projeler var. Onların da çalışmaları devam ediyor. Yüzde 45’lik sulamayı, yüzde 60’lara, yüzde 70’lere çıkarabilir miyiz? Bunun arayışı içerisindeyiz” diye konuştu.

        EDİRNE, TÜRKİYE’NİN DAMIZLIK DÜVE MERKEZİ HALİNE GELECEK

        Edirne’nin damızlık düve merkezi haline getirilmesiyle ilgili de projeleri olduğunu dile getiren Sezer, “İnşallah önümüzdeki ay ilk hayvanların gelmesiyle beraber bu da hızlanmış bulunacak. Trakya bölgesi damızlık düve üretiminde sadece kendi bölgemiz için değil Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak hatta yurt dışına bile ihraç edebilecek duruma gelebileceğimiz bir üretim merkezi haline dönüşecektir. Bu da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde olacaktır. Bunu hep beraber göreceğiz inşallah. Çok sağlam adımlarla ilerliyoruz. Altyapısını çok hızlı yapıyoruz. Tarım bakanımızın destekleri var. İnşallah bunun da sonucu göreceğiz. Yeter ki çalışalım. Ülkemiz güzel bir ülke ve ürettikçe daha da güzelleşiyor. Üretim her şeyin kaynağı” ifadelerini kullandı.

        ‘TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLUYORSUNUZ’

        Edirneli üreticinin tarım uygulamalarında örnek teşkil ettiğini kaydeden Sezer, “Güzel bir tarım uygulaması yapıyor ve tüm Türkiye’ye örnek oluyorsunuz. Bugün Edirne çeltikte ilk sırada, buğdayda 3 ve 4 sırada. Ayçiçeğinde bazen birinci, bazen de ikinci oluyor. Kanola da yine aynı. Bunların üretimini devam ettirelim. Bu sulama projeleriyle beraberde çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

        Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesildi. Vali Sezer ve beraberindekiler daha sonra fuardaki stantları ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı. Fuar, 31 Mayıs'a kadar açık kalacak.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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