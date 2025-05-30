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        Yayaya çarpıp kaçan motosikletli kameraya yakalandı (2)

        EHLİYETSİZVE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDIPolis, N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 01:10 Güncelleme: 30.05.2025 - 01:15
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        Yayaya çarpıp kaçan motosikletli kameraya yakalandı (2)
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        EHLİYETSİZVE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAKALANDI

        Polis, N.B.'nin yaralandığı kazanın ardından güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, sürücünün Ç.A. (24) olduğunu belirledi. Ç.A., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde, çalıştığı ekmek fırınında yakalanarak gözaltına alındı. Ç.A.'nın ehliyetsiz ve 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilirken, plakasız motosikleti ise işlemlerinin ardından trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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