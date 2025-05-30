Yayaya çarpıp kaçan motosikletli kameraya yakalandı (2)

Polis, N.B.'nin yaralandığı kazanın ardından güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak, sürücünün Ç.A. (24) olduğunu belirledi. Ç.A., Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde, çalıştığı ekmek fırınında yakalanarak gözaltına alındı. Ç.A.'nın ehliyetsiz ve 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilirken, plakasız motosikleti ise işlemlerinin ardından trafikten men edildi.

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