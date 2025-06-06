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        TIR şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

        AVRUPA ülkelerine ihraç ürün taşıyan bazı TIR şoförleri, Kurban Bayramı'nı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 15:42 Güncelleme: 06.06.2025 - 15:45
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        TIR şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi
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        AVRUPA ülkelerine ihraç ürün taşıyan bazı TIR şoförleri, Kurban Bayramı’nı Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda karşıladı. TIR parkında bekleyen şoförler, bayramlaşmanın ardından ailelerini cep telefonu ile görüntülü arayarak bayramlaştı.

        Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan TIR şoförlerinin bir kısmı Kurban Bayramı’nı sınır kapılarında geçiriyor. Bayramın ilk günü Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki TIR parkında sıra bekleyen şoförler, önce kendi aralarında, ardından aileleri ve sevdikleriyle cep telefonu ile görüntülü konuşup bayramlaştı.

        ‘BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ’

        Bursa’dan yola çıkan Hasan Saraç (50), buruk bir bayram geçirdiklerini ifade ederek, sevdikleriyle görüntülü konuşarak hasret giderdiğini belirtti. Saraç, “Buruk bir bayram geçiriyoruz ama işimizin gereğini yapmaya çalışıyoruz. Ailelerimiz de bu duruma biraz alıştılar, çıkarken biraz üzülüyorlar ama işimizin gereğini yapmak zorundayız. Görüntülü konuşarak hasret gideriyoruz. Buradan çıkınca önümde 4 günlük bir yol var. Kurallara uyarak, kendimi dinlendirerek, sonuçta hedefimize ulaşıyoruz, kazasız belasız gitmeye çalışıyoruz. Tüm sevdiklerimin Kurban Bayramlarını kutlarım, bayramları mübarek olsun. Daha nice güzel ve iyi bayramlar geçirmelerini temenni ederim” dedi.

        ‘AİLEMİZ OLMASA DA MESLEKTAŞLARIMIZ VAR’

        Mersin’den yüklediği ürünleri Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya götüren Tamer Turunç (27), ailesinin yanında olmasa da iş arkadaşlarıyla bayramlaşmanın mutluluğunu dile getirdi. Turunç, “Yaklaşık 4 yıldır meslekteyim. Biraz hüzün var, ailemden uzakta, başka bir yerde bayram kutluyorum. Mesleğimden dolayı sürekli ailemden uzaktayım. Hayatın cilvesi işte, yapacak bir şey yok. Burada meslektaşlarımızla bayramlaşıyoruz. Bayramı burada onlarla beraber kutluyoruz. Bu yine de güzel bir şey, yani ailemiz sevdiklerimiz olmasa da arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Ailemin, annemin, babamın, arkadaşlarımın, dostlarımın, sevdiklerimin hepsinin bayramını kutlarım. Büyüklerimin ellerinden öperim” diye konuştu.

        ‘AİLEMİZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

        İzmir’den yüklediği ürünleri Romanya’ya götüren Batualp Vardar (28), “Öncelikle biraz hüzünlüyüz. Ustalarımız gibi biz de ailemizi geride bırakarak işimizin peşindeyiz. Hepimizin içinde bir burukluk oluyor, ama biz onlar için çalışıyoruz. Ayrıca tüm ülkemizin, herkesin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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