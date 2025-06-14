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        Jandarma, Saros'ta batık tanka dalış yaparak kuruluş yıl dönümünü kutladı

        TEKİRDAĞİl Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahiline batırılan tanka dalış yaparak, su altında Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 09:25 Güncelleme: 14.06.2025 - 09:30
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        Jandarma, Saros'ta batık tanka dalış yaparak kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        TEKİRDAĞİl Jandarma Komutanlığı personeli, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Gökçetepe köyü sahiline batırılan tanka dalış yaparak, su altında Türk bayrağı açtı.

        Tekirdağ Jandarma Komutanlığı personeli ve Argos Su Sporları Merkezi dalış eğitmenleri tarafından Jandarma Teşkilatı'nın 186'ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Saros Körfezi'ndeki Gökçetepe köyü sahilinin 100 metre açığına, 3 Haziran'da düzenlenen törenle batırılan M62 T model muharebe tankına dalış yaptı. Kıyıda hazırlıklarını tamamlayan ve temel eğitim gören jandarma personeli botla tank batığının bulunduğu alana giderek, eğitmenler gözetiminde dalış gerçekleştirdi. 10 metre derinlikteki tanka dalış yapan jandarma personeli, Türk bayrağı ve üzerinde 'Jandarma 186 yaşında daima milletinin yanında' yazılı pankart açtı. Dalış öncesi hazırlıklar ve dalış esnası kayda alınarak, video klip hazırlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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