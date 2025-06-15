Edirne'de orman yangını

Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak bölgedeki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 4 yangın söndürme uçağı, helikopterler ve Keşan Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan anız yangını, ormana sıçradı. Yangına havadan uçak ve helikopterler ile karadan ise itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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