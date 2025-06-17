Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kurumuş ağaç köklerini geri dönüşüme kazandırıp, dekorasyon malzemeleri yapıyor

        EDİRNE'debankacılığı bırakarak kendi dükkanını açan Mehmet Doğruöz (40), doğadan topladığı kurumuş ağaç dalları ve köklerini geri dönüşüme kazandırıp, dekorasyon malzemesi haline getiriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 09:34 Güncelleme: 17.06.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurumuş ağaç köklerini geri dönüşüme kazandırıp, dekorasyon malzemeleri yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'debankacılığı bırakarak kendi dükkanını açan Mehmet Doğruöz (40), doğadan topladığı kurumuş ağaç dalları ve köklerini geri dönüşüme kazandırıp, dekorasyon malzemesi haline getiriyor. Oteller, restoranlar, kafeler ve evlere çeşitli ürünler üreten Doğruöz, "Şehri terk etme şansımız yoktu hayat koşullarından dolayı. Biz de 'şehri doğaya entegre edelim' dedik. Böyle değişik, güzel, sevdiğimiz bir iş ortaya çıktı" dedi.

        Edirne'de 20 yıl bankacılık sektöründe çalışan Mehmet Doğruöz, bir süre önce işini bırakarak dekorasyon malzemeleri dükkanı açtı. Belirli aralıklarla çıktığı yürüyüşlerde, çürümüş ağaç kökleri ve kopan dallar dikkatini çeken Doğruöz, bunları geri dönüşüme kazandırıp, dükkanında satmaya karar verdi. Doğruöz, topladığı kökler ve dalları uzun el işçiliğiyle dekorasyon malzemeleri haline getirerek satışa sunarken, müşterilerden de olumlu dönüşler aldı.

        'DOĞADAN İLHAM ALDIM'

        Bankacılıktan ayrıldıktan sonra ticarete atıldığını, bir süre eşinin dükkanında çalıştığını ardından kendi dükkanını açtığını anlatan Doğruöz, "Bankacılık sektöründe yaklaşık 20 yıl hizmet verdikten sonra artık sıkılmaya başladım. Ama ticari de bir kaygımız vardı işin açıkçası. Ondan sonra eşim ticaretle uğraşan birisi olduğu için onun dükkanında yavaş yavaş bu ağaç yapımlarını öğrendim. Doğadan ilham aldım. Ondan sonra biraz daha çıtayı yükselterek, geri dönüşüm malzemelerini kullanmaya başladım. Doğadan kökler buluyoruz. Herhangi bir gerçek ağacı, canlı ağacı kesmiyoruz kesinlikle. Mesela yolda yürürken bir ağaç görüyoruz, hemen onun köklerine operasyon yapıyoruz. Köklerini çıkartıyoruz, işliyoruz. İlmek ilmek. oynuyoruz, temizliyoruz, vernikliyoruz. Ondan sonra tüketicilerimize sunuyoruz" dedi.

        'YOLDA BULDUĞUM ŞEYLERİ DEĞERLENDİRDİM'

        Doğayı çok sevdiğini dile getiren Doğruöz, "Şehri terk etme şansımız yoktu hayat koşullarından dolayı. Biz de 'şehri doğaya entegre edelim' dedik. Böyle değişik, güzel, sevdiğimiz bir iş ortaya çıktı. Bu tamamıyla içimden gelen ilhamla alakalı. Herhangi bir yerden görüp izlemedim. Yolda bulduğum sopayı değerlendirdim, ağaç dalını değerlendirdim, taşları değerlendirdim. Tamamen içimden geliyor bunlar. Hani bu konuda bir bilgim de yoktu işin açıkçası. Son 4-5 yılda sanata dönüştü" diye konuştu.

        'GÜNLERCE UĞRAŞTIĞIMIZ İŞLER OLUYOR'

        Doğruöz, ağaç köklerini çıkarıp işlemenin zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, "Bu ağaç köklerini çıkartmanın bir standardı yok. Sürekli doğa yürüyüşü yapıyoruz. Doğa yürüyüşlerinde veya yolda giderken yıldırım çarpmış bir ağaç olabilir, ölmüş, çürümüş ya da devrilmiş bir ağaç olabilir. Biz bakıyoruz hangi köklerini kullanabiliriz? İşimize yarar mı? Nerede dekorasyon malzemesi olarak kullanabiliriz? Onunla birlikte değerlendiriyoruz. Tabii bu kökleri çıkartmak hemen yoldan bulduğun gibi arabaya koymakla olmuyor. Saatlerce, günlerce uğraştığımız işler oluyor. İlk önce ağaç köklerimiz kirli olarak geliyor. Atölyemizde ağaç köklerinin zımparalıyoruz ağaca zarar vermeden. Ondan sonra bir ilaçlama faslı oluyor, vernik faslı oluyor. Onları yaptıktan sonra kullanıma hazır hale getiriyoruz ve üzerine de işlemi yapıyoruz" dedi.

        'İNSANLARDA FARKINDALIK YARATTI'

        Ürettiği dekoratif malzemelerin birçok yerde tercih edildiğini dile getiren Doğruöz, "Oteller, restoranlar, kafeler, evler, balkonlar, kullanılmayan bir alan yok. Herkes çok tercih ediyor. Bu durum şöyle bir farkındalık yarattı; eşimiz, dostumuz, tanıyan, tanımayan gerçekten bizi arıyor, diyorlar ki şurada bir ağaç devrilmiş, şurada bir kök var. Şuraya ne yaparız? Burada başka bir şeyler var, bunları nasıl değerlendirebiliriz? Şişeleri nasıl değerlendirebiliriz? Bunlardan hep güzel işler çıkartmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        Trump G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        "ABD İran'a görüşme önerdi" iddiası
        Altın ve petrol yükselişte
        Altın ve petrol yükselişte
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Peş peşe acı haber... 12 yaşındaki Bünyamin 2 km uzakta bulundu!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Silahlar çekildi! Kuma cinayeti!
        Z kuşağının hobileri değişti
        Z kuşağının hobileri değişti
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        2 gündür her yerde aranıyordu... Nişan dönüşü ölüm!
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        Roma askerinin maaşı bile neden tuzla ödenirdi?
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        AR-GE personeli vergi teşvikine sınır
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Edirne'de kumandalı abartı egzoz kullanan sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesi...
        Edirne'de kumandalı abartı egzoz kullanan sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesi...
        Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Kazancı'dan, Vali Sezer'e ziyar...
        Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Vekili Kazancı'dan, Vali Sezer'e ziyar...
        Edirne polisi piyasa değeri 50 milyon liralı olan kaçakçılığı önledi
        Edirne polisi piyasa değeri 50 milyon liralı olan kaçakçılığı önledi
        Edirne'de 10 dekarlık buğday ekili alan yandı
        Edirne'de 10 dekarlık buğday ekili alan yandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Uzunköprü'de yeni mahsul buğdayın tonu 53 bin liradan alıcı buldu
        Uzunköprü'de yeni mahsul buğdayın tonu 53 bin liradan alıcı buldu