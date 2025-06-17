Kurumuş ağaç köklerini geri dönüşüme kazandırıp, dekorasyon malzemeleri yapıyor

EDİRNE'debankacılığı bırakarak kendi dükkanını açan Mehmet Doğruöz (40), doğadan topladığı kurumuş ağaç dalları ve köklerini geri dönüşüme kazandırıp, dekorasyon malzemesi haline getiriyor. Oteller, restoranlar, kafeler ve evlere çeşitli ürünler üreten Doğruöz, "Şehri terk etme şansımız yoktu hayat koşullarından dolayı. Biz de 'şehri doğaya entegre edelim' dedik. Böyle değişik, güzel, sevdiğimiz bir iş ortaya çıktı" dedi.

Edirne'de 20 yıl bankacılık sektöründe çalışan Mehmet Doğruöz, bir süre önce işini bırakarak dekorasyon malzemeleri dükkanı açtı. Belirli aralıklarla çıktığı yürüyüşlerde, çürümüş ağaç kökleri ve kopan dallar dikkatini çeken Doğruöz, bunları geri dönüşüme kazandırıp, dükkanında satmaya karar verdi. Doğruöz, topladığı kökler ve dalları uzun el işçiliğiyle dekorasyon malzemeleri haline getirerek satışa sunarken, müşterilerden de olumlu dönüşler aldı.

'DOĞADAN İLHAM ALDIM'

Bankacılıktan ayrıldıktan sonra ticarete atıldığını, bir süre eşinin dükkanında çalıştığını ardından kendi dükkanını açtığını anlatan Doğruöz, "Bankacılık sektöründe yaklaşık 20 yıl hizmet verdikten sonra artık sıkılmaya başladım. Ama ticari de bir kaygımız vardı işin açıkçası. Ondan sonra eşim ticaretle uğraşan birisi olduğu için onun dükkanında yavaş yavaş bu ağaç yapımlarını öğrendim. Doğadan ilham aldım. Ondan sonra biraz daha çıtayı yükselterek, geri dönüşüm malzemelerini kullanmaya başladım. Doğadan kökler buluyoruz. Herhangi bir gerçek ağacı, canlı ağacı kesmiyoruz kesinlikle. Mesela yolda yürürken bir ağaç görüyoruz, hemen onun köklerine operasyon yapıyoruz. Köklerini çıkartıyoruz, işliyoruz. İlmek ilmek. oynuyoruz, temizliyoruz, vernikliyoruz. Ondan sonra tüketicilerimize sunuyoruz" dedi.

'YOLDA BULDUĞUM ŞEYLERİ DEĞERLENDİRDİM' Doğayı çok sevdiğini dile getiren Doğruöz, "Şehri terk etme şansımız yoktu hayat koşullarından dolayı. Biz de 'şehri doğaya entegre edelim' dedik. Böyle değişik, güzel, sevdiğimiz bir iş ortaya çıktı. Bu tamamıyla içimden gelen ilhamla alakalı. Herhangi bir yerden görüp izlemedim. Yolda bulduğum sopayı değerlendirdim, ağaç dalını değerlendirdim, taşları değerlendirdim. Tamamen içimden geliyor bunlar. Hani bu konuda bir bilgim de yoktu işin açıkçası. Son 4-5 yılda sanata dönüştü" diye konuştu. 'GÜNLERCE UĞRAŞTIĞIMIZ İŞLER OLUYOR' Doğruöz, ağaç köklerini çıkarıp işlemenin zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, "Bu ağaç köklerini çıkartmanın bir standardı yok. Sürekli doğa yürüyüşü yapıyoruz. Doğa yürüyüşlerinde veya yolda giderken yıldırım çarpmış bir ağaç olabilir, ölmüş, çürümüş ya da devrilmiş bir ağaç olabilir. Biz bakıyoruz hangi köklerini kullanabiliriz? İşimize yarar mı? Nerede dekorasyon malzemesi olarak kullanabiliriz? Onunla birlikte değerlendiriyoruz. Tabii bu kökleri çıkartmak hemen yoldan bulduğun gibi arabaya koymakla olmuyor. Saatlerce, günlerce uğraştığımız işler oluyor. İlk önce ağaç köklerimiz kirli olarak geliyor. Atölyemizde ağaç köklerinin zımparalıyoruz ağaca zarar vermeden. Ondan sonra bir ilaçlama faslı oluyor, vernik faslı oluyor. Onları yaptıktan sonra kullanıma hazır hale getiriyoruz ve üzerine de işlemi yapıyoruz" dedi.