Kapıkule'de 2 TIR'da toplam 212 kilo esrar ele geçirildi

EDİRNE'denBulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan 2 TIR'da toplam 212 kilo 365 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'ı şüphe ve risk analizleri üzerine X-Ray taramasına sevk etti. Yoğunluk tespit edilen TIR'da narkotik köpekleri Jeff ve Alfa ile yapılan aramada; koliler içerisinde 126 kilo 945 gram esrar ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Kapıkule'ye gelen diğer TIR'da da sevk edildiği X-Ray taramasının ardından dedektör köpekler Neptün ve Turbo ile detaylı aramaya alındı. Aramada; yedek lastikler içinde 85 kilo 420 gram esrar ele geçirildi. 1 şüpheli, gözaltına alındı. Toplam 212 kilo 365 gram esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.