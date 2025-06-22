Saros'ta park halindeki çekme karavan alev alev yandı

Olay, akşam saatlerinde Gülçavuş köyü sahilinde meydana geldi. Park halindeki çekme karavanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm karavanı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, karavan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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