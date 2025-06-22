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        Saros'ta park halindeki çekme karavan alev alev yandı

        EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, park halindeyken yanan çekme karavan kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 19:34 Güncelleme: 22.06.2025 - 19:40
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        Saros'ta park halindeki çekme karavan alev alev yandı
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        EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçesinde, park halindeyken yanan çekme karavan kullanılamaz hale geldi.

        Olay, akşam saatlerinde Gülçavuş köyü sahilinde meydana geldi. Park halindeki çekme karavanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm karavanı sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, karavan kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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