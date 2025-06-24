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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı; kaza kamerada

        EDİRNE'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:04 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:10
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı; kaza kamerada
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        EDİRNE'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hüseyin Alkaya Sokak’ta meydana geldi. Ara yoldan çıkan G.T.'nin kullandığı 22 AEL 678 plakalı otomobil, seyir halindeki D.K. idaresindeki 22 ADZ 838 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü D.K. ve arkasındaki E.E.G. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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