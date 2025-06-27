Edirne'de buğday tarlasında çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü (2)
YANGINSÖNDÜRÜLDÜEdirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde çıkan ve buğday tarlası ile ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
YANGINSÖNDÜRÜLDÜ
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde çıkan ve buğday tarlası ile ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Balya yüklü römorktan başladığı belirtilen yangında, ağaçlık alan ile 400 dönüm ekili buğday ve kanola, 600 dönüm anız ve yaklaşık 100 balya saman yandı.
Umut IŞIK/EDİRNE,
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