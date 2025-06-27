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        Edirne'de buğday tarlasında çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü (2)

        YANGINSÖNDÜRÜLDÜEdirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde çıkan ve buğday tarlası ile ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 16:37 Güncelleme: 27.06.2025 - 16:37
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        Edirne'de buğday tarlasında çıkıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü (2)
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        YANGINSÖNDÜRÜLDÜ

        Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde çıkan ve buğday tarlası ile ağaçlık alana sıçrayan yangın itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Balya yüklü römorktan başladığı belirtilen yangında, ağaçlık alan ile 400 dönüm ekili buğday ve kanola, 600 dönüm anız ve yaklaşık 100 balya saman yandı.

        Umut IŞIK/EDİRNE,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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