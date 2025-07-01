Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gurbetçiler, Kapıkule'de yöresel lezzetlerle karşılandı

        AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçiler, ilk durakları Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Edirne tava ciğeri ve badem ezmesi gibi yöresel lezzetlerle karşılandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 12:41 Güncelleme: 01.07.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gurbetçiler, Kapıkule'de yöresel lezzetlerle karşılandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AVRUPA’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçiler, ilk durakları Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Edirne tava ciğeri ve badem ezmesi gibi yöresel lezzetlerle karşılandı. Gurbetçileri karşılayan Edirne Valisi Yunus Sezer, 22 Haziran’dan bu yana bir haftalık süreçte Kapıkule’den 180 bin yolcu girişinin olduğunu söyledi.

        Avrupa’da yaşan gurbetçilerin yaz tatillerini geçirmek üzere ana vatana gelişi 22 Haziran’da başladı. Gurbetçiler araçlarıyla çıktıkları sıla yolunda, Edirne’den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda girdi. Gurbetçiler, sınır kapısında Edirne’ye özgü yerel lezzetler tava ciğeri ve badem ezmesiyle karşılandı. Edirne Valisi Yunus Sezer de sınır kapısında incelemelerde bulunup, gurbetçilerin heyecanına ortak oldu.

        '180 BİN YOLCU GİRİŞİ OLDU'

        Gazetecilere açıklama yapan Vali Sezer, 22 Haziran’da gurbetçi sezonunun başladığını belirterek, "Yaklaşık bir haftayı geride bıraktık ama son 2 gündür yoğunluk yaşıyoruz. 22 Haziran’dan bu yana yani bir haftadır yaklaşık 46 bin araç girişi, 180 bin de yolcu girişi olduğunu görüyoruz. Bu hemen hemen geçen seneki giriş sayılarıyla aynı durumda. Bu kapsamda hem Bulgaristan tarafında iyi bir şekilde vatandaşlarımızın karşılanması açısından geçen hafta Bulgar heyetiyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Orada da alınacak tedbirleri bir kere daha gözden geçirdik. Burada hem emniyetimiz hem de gümrük personelimize de takviye ederek, ilave personel de bakanlıklarımız tarafından gönderildi. Vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin daha iyi bir şekilde ülkemize, daha kısa zamanda ve konforlu şekilde gelmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

        '1170 PERSONEL GÖREV ALIYOR'

        Edirne'nin 4 sınır kapısında 320’si emniyet olmak üzere 1170 personelin 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptığını söyleyen Yunus Sezer, "Geçen seneye göre bu sene 8 gümrük gişesi daha ekledik. Bazılarının yapım çalışmalarını devam ettiriyoruz çünkü dönüşte sıkıntı yaşamayalım istiyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin bekleme süresini de daha kısa süreye indirmeyi amaçlıyoruz. Yol boyunca da jandarmamız tarafından bütün dinlenme noktalarında güvenlik tedbirlerimiz alındı. Her dinlenme tesisinde ve mola yerlerinde de jandarma personelimiz de geçen haftadan beri görev yapmaya başladılar" diye konuştu.

        'TEDBİRLERİMİZİ ARTIRDIK'

        Gurbetçi vatandaşların Türkiye’deki tatillerini yaptıktan sonra huzurlu ve konforlu bir şekilde çalıştıkları ülkeleri dönmelerini amaçladıklarını dile getiren Sezer, "Umudumuz şudur, buraya kadar heyecanla geldiler. Güzel şekilde tatillerini yapsınlar, özlemlerini gidersinler ve yine yüzleri güler şekilde de ülkemizden ayrılarak, ikamet ettikleri, çalıştıkları ülkelere dönsünler. Bunun konforunu en iyi şekilde yaşasınlar. Bu sene çok yoğun tedbirler aldık. Her sene tedbirlerin üzerine koyarak devam ediyoruz. Bu sene de aynı şekilde, geçen sene yaptıklarımızı gözden geçirerek tedbirlerimizi artırdık. Kontrollü bir şekilde, sürekli bakarak eksiklerimizi de gidereceğiz bu süreçte. Yaklaşık 3 aylık bir sürecimiz var. Bunu günbegün takip edeceğiz, zaman zaman da sizlerle paylaşma imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

        'HASRET GİDERECEĞİZ'

        Fransa’dan gelip Samsun Çarşamba ilçesine giden Faruk Macit (36), ana vatana gelince duygulandıklarını söyleyerek, "Balkan ülkelerinden geçerken bize garip bakıyorlar ama buraya kendi vatanımıza geldiğimiz zaman belli oluyor. Bayrak olsun, minare olsun, polislerimiz bunların hepsini görmek başka bir duygu. Memlekete kavuşmak nasip oldu. Tatilimizi yapıp, sağ salim geri döneriz inşallah. Bir ay kalacağız, büyüklerimizi göreceğiz, hasret gidereceğiz" dedi.

        Almanya’dan Denizli’ye giden Akif Kaçın (34) da yöresel ürünlerle karşılanmaktan mutlu olduklarını belirterek, "Çok heyecanlıyız. Memleketimizi hep özlüyoruz. Edirne ciğeriyle karşılandık, yöresel ürünlerle karşılanmak çok güzel. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

        '11 AYIN ACISINI ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

        Almanya’dan gelip İzmir’e giden Tennur Sönmezay (33), sıcak karşılamadan dolayı Türkiye’ye geldiklerini hissettiklerini söyledi. Sönmezay, "Gerçekten insanımız çok sıcakkanlı ve hoşgörülü. Çok mutluyuz, uzak yollardan geldik. Keşke daha uzun zaman olsa da burada uzun kalsak. Daha sınır kapısına gelir gelmez Türk bayrağını görmek çok gurur verici. Kısmetse gezip dinleneceğiz. Türkiye’de bir aylık iznimizde 11 ayın acısını çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        Bursa'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Danimarka'da kadınlara zorunlu askerlik
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Trump'tan Musk'a yanıt: Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalırdı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi
        Turizm işçisine hafta tatili sürprizi

        Benzer Haberler

        Edirne'de 3 aracın karıştığı kaza: Jandarma trafik tim komutanı ile hamile...
        Edirne'de 3 aracın karıştığı kaza: Jandarma trafik tim komutanı ile hamile...
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor
        Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son hazırlıklar yapılıyor
        GRAFİKLİ - Kırkpınar'da altın kemerin pusulası son yıllarda Antalya'yı göst...
        GRAFİKLİ - Kırkpınar'da altın kemerin pusulası son yıllarda Antalya'yı göst...
        Edirne Valisi Sezer, İpsala'da çeltik üreticileriyle bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer, İpsala'da çeltik üreticileriyle bir araya geldi
        Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçilere renkli karşılama
        Kapıkule'den yurda giriş yapan gurbetçilere renkli karşılama
        Edirne'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
        Edirne'de otomobille traktörün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü