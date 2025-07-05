Meriç Nehri'nde nadir görülen 20 kilo ağırlığında som balığı yakaladı
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri'nde avlanan Aydın Ediz'in (48), nadir görülen yaklaşık 1 metre 20 santim boyunda 20 kilo ağırlığında som balığı yakaladı.
EDİRNE'nin İpsala ilçesinde Meriç Nehri'nde avlanan Aydın Ediz’in (48), nadir görülen yaklaşık 1 metre 20 santim boyunda 20 kilo ağırlığında som balığı yakaladı.
İpsala'da tekneyle nehre açılan Kapucu Mahallesi Muhtarı Aydın Ediz’in ağına büyük bir balık takıldı. Bir süre uğraşan Ediz, balığı yorduktan sonra tekneye çıkarmayı başardı. Ediz, yaklaşık 1 metre 20 santim boyunda ve 20 kilo ağırlığaki balığın, nadir görülen som balığı olduğunu fark etti. Ediz, ilk kez bu tür bir balık yakaladığını belirterek, bereketli bir av geçirdiklerini söyledi.
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