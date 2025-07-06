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        Kırkpınar'da yarı finale kalan başpehlivanlar belli oldu

        EDİRNE'de devam eden tarihi 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, yarı finale kalarak adını son dörde yazdıran pehlivanlar belli oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 13:55 Güncelleme: 06.07.2025 - 13:55
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        Kırkpınar'da yarı finale kalan başpehlivanlar belli oldu
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        EDİRNE’de devam eden tarihi 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde, yarı finale kalarak adını son dörde yazdıran pehlivanlar belli oldu. Son iki Kırkpınar’ın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, rakibi Ali İhsan Batmaz’a yenilerek çeyrek finalde elendi.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde, çeyrek finale kalan 8 başpehlivan bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda dualı çayıra çıktı. Er meydanında kura çeken başpehlivanlardan Orhan Okulu Erkan Taş ile, Enes Doğan İsmail Balaban ile, Feyzullah Aktürk İsmail Koç ile, Yusuf Can Zeybek de Ali İhsan Batmaz ile eşleşti.

        Karşılaşmalar sonucunda bu yıl da şampiyon olması halinde altın kemerin ebedi sahibi olacak Yusuf Can Zeybek, puanlama güreşinde rakibi Ali İhsan Batmaz’a yenildi. Zeybek büyük üzüntü yaşadı. Karşılaşmalar sonucunda rakiplerini yenen Ali İhsan Batmaz, Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk ve Enes Doğan yarı finale yükseldi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Başpehlivanlardan detay

        -Pehlivanların kura çekimlerin

        -Başpehlivanların salavatlanması

        -Başpehlivanların peşrevlerinden detay

        -Çeyrek final güreşlerinden detay

        -Müsabakalarda kazananlardan detay

        -Başpehlivanların sevinçlerinden detay

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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