Saros'a açılan balıkçılar köpekbalığı görüntüledi

Erikli sahiline açılan balıkçılar bir süre sonra yüzeye çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpekbalığını görünce, şaşkınlık yaşadı. Bir süre su yüzeyinde kalan köpekbalığı daha sonra gözden kayboldu. Balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.

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