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        Saros'a açılan balıkçılar köpekbalığı görüntüledi

        EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli sahili açıklarında balıkçılar yüzeye çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğunda köpekbalığını cep telefonuyla görüntüledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 20:31 Güncelleme: 07.07.2025 - 20:35
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        Saros'a açılan balıkçılar köpekbalığı görüntüledi
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        EDİRNE’nin Saros Körfezi’ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli sahili açıklarında balıkçılar yüzeye çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğunda köpekbalığını cep telefonuyla görüntüledi.

        Erikli sahiline açılan balıkçılar bir süre sonra yüzeye çıkan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki köpekbalığını görünce, şaşkınlık yaşadı. Bir süre su yüzeyinde kalan köpekbalığı daha sonra gözden kayboldu. Balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.

        Galeri
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        Galeri
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