Edirne'de hasadın tamamlandığı tarlalarda kavurucu sıcakta balya mesaisi

EDİRNE'de buğday hasadının tamamlandığı tarlalarda, balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı. İşçiler, buğday saplarının dönüştürüldüğü 25 kiloluk balyaları, 35 ile 40 derece arasında seyreden kavurucu sıcakta taşıyarak, evlerine ekmek götürmeye çalışıyor.

Kentte buğday hasadının tamamlandığı tarlalarda, bu kez balya işçilerinin zorlu mesaisi başladı. Buğdaydan geriye kalan saplar ise tarlalarda traktörlerde bağlı makinelerle, 25 kiloluk balya haline dönüştürülüyor. Balyalar, mevsimlik olarak bölgeye çalışmak üzere gelen işçiler tarafından traktörün çekicisine yükleniyor. Hava sıcaklıklarının 35 ile 40 derece arasında değiştiği kentte, işçiler ağır balyaların yanında kavurucu sıcakla da mücadele ediyor. İşçiler, tanesi 15 liradan balya taşıyarak günde ortalama 3 bin lira kazanıyor. Zorlu mesaide işçiler, sıcak ve tozdan korunmak için başlarına tülbent bağlayarak çalışıyor.

‘SICAK FALAN DİNLEMİYORUZ’

Kavurucu sıcakta balya toplayan Deniz Toprak (32), saat 08.00’de başladıkları mesainin gün boyu sürdüğünü söyledi. Toprak, "Sıcak falan dinlemiyoruz. 40 derece de olsa ağır ağır çalışıyoruz. Kimisine pahalı geliyor ama gelsinler tarlada bir gün çalışsınlar. Bu havada yediğine dikkat edeceksin. Yağlı yemeyeceksin, hafif yiyeceksin. Hava şartlarına bağlı olarak günlük 700 ile 1300 arasında balya taşıyoruz. Şu anda balya başı 20 liradan çalışıyoruz" dedi.