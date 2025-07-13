Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu

        AVRUPA'da yaşadıkları ülkelerden, yaz tatillerini geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:08 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AVRUPA’da yaşadıkları ülkelerden, yaz tatillerini geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor. Kara yoluyla gelen gurbetçiler, Türkiye’de ilk durakları Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç yoğunluğu oluşturdu.

        Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 1 yıl boyunca özlemini çektikleri memleket hasreti, 3 hafta önce tatil döneminin başlamasıyla sona erdi. Gurbetçiler Türkiye’ye kara yoluyla gelmeye devam ederken, bugüne kadar yaklaşık 620 bin gurbetçi Edirne’deki sınır kapılarından giriş yaptı. Gurbetçilerin Türkiye’ye gelişlerindeki ilk durakları olan Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında ise yoğunluk yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı’nda yolcu giriş peronlarında uzun araç kuyrukları oluşurken, gurbetçiler Türkiye’ye ayak basmanın mutluluğunu yaşıyor.

        ‘TÜRKİYE’YE VARINCA AİDİYET HİSSEDİYORUZ’

        Almanya’dan gelip memleketi Bayburt’a giden Abdullah Okumuş, "Yolculuğumuz güzeldi ama varış noktası daha güzel olunca yolculuğu pek düşünmüyorsun. Aidiyet hissediyoruz Türkiye’ye varınca. Ait olduğumuz yere geliyoruz. 30 gün kalacağız, aile büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Ondan sonra gezeceğiz biraz, dinleyeceğiz" dedi.

        ‘ÖZLEM VAR’

        Almanya’dan gelip Kahramanmaraş’a giden Mustafa Güzelyurt da "Bu bizim arabayla ilk yolculuğumuzdu, biraz yorulduk haliyle. Daha önce uçakla geliyorduk. Bu sene arabayla gelelim dedik ama Almanya çıkışı çok trafik vardı çünkü eyaletlerin hepsi tatile girdi orada. Sıkıntı olmadı yolda sadece biraz uzun sürdü. 1 ay kalacağız, aile ziyareti yapacağız, fırsat bulursak da biraz kafa dinleyeceğiz. Özlem çok var, Türkiye’ye gelince ister istemez memleketini özlediğini gerçekten anlıyorsun. Konuşabildiğin, anlaşabildiğin insanlar burada” diye konuştu.

        ‘YOL ÇOK YOĞUNDU’

        Türk eşiyle birlikte Almanya’dan gelip önce Mardin’e ardından, ailesinin bulunduğu Irak’ın Erbil kentine gideceğini söyleyen Berivan Abdurrahman ise "5 gün Türkiye’de kalacağız, ardından Irak’a geçeceğiz. Türkiye’de güzel vakit geçirmeyi düşünüyoruz. Yol çok yoğundu, biraz zorlandık gelirken ama çok şükür Türkiye’ye ulaştık. Artık tatilin tadını çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        3 kişinin öldüğü yangında alarm sistemi iddiası!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        Konteynerde soygun cinayeti!
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        "Otel yönetimi, çıkarken yan odadakileri bile uyandırmadı!"
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        AB'den ABD'ye tarife misillemesi mesajı
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Katili ortaya çıkaran detay! Necla Sağlam cinayeti Türkiye'yi sarstı!
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Gümüşlük'teki bu lokantayı nasıl anlatsam nereden başlasam
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Şile Belediye Başkanı adliyeye sevk edildi
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        Yağış çok az! Şiddetli rüzgara dikkat!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        İnternetsiz mesajlaşma uygulaması!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        Devrik 'Kraliçe', kraliçe oldu
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        "Ünlü olmak gibi bir gayem yoktu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı
        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı
        Gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor
        Gurbetçilerin sınır kapılarından yurda girişleri devam ediyor
        2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak
        2025 Deniz Küreği Dünya Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak
        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları başladı
        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları'nda son gün müsabakaları başladı
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız (3)
        Dervişoğlu: Cumhuriyet değerlerimizi koruyacağız (3)
        Edirne'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü
        Edirne'de komşusu tarafından bıçaklanan kişi öldü