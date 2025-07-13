Gurbetçiler, Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu

AVRUPA’da yaşadıkları ülkelerden, yaz tatillerini geçirmek için yola çıkan gurbetçilerin Türkiye'ye gelişleri sürüyor. Kara yoluyla gelen gurbetçiler, Türkiye’de ilk durakları Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç yoğunluğu oluşturdu.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin 1 yıl boyunca özlemini çektikleri memleket hasreti, 3 hafta önce tatil döneminin başlamasıyla sona erdi. Gurbetçiler Türkiye’ye kara yoluyla gelmeye devam ederken, bugüne kadar yaklaşık 620 bin gurbetçi Edirne’deki sınır kapılarından giriş yaptı. Gurbetçilerin Türkiye’ye gelişlerindeki ilk durakları olan Edirne’den Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan’a açılan İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında ise yoğunluk yaşanıyor. Kapıkule Sınır Kapısı’nda yolcu giriş peronlarında uzun araç kuyrukları oluşurken, gurbetçiler Türkiye’ye ayak basmanın mutluluğunu yaşıyor.

‘TÜRKİYE’YE VARINCA AİDİYET HİSSEDİYORUZ’

Almanya’dan gelip memleketi Bayburt’a giden Abdullah Okumuş, "Yolculuğumuz güzeldi ama varış noktası daha güzel olunca yolculuğu pek düşünmüyorsun. Aidiyet hissediyoruz Türkiye’ye varınca. Ait olduğumuz yere geliyoruz. 30 gün kalacağız, aile büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Ondan sonra gezeceğiz biraz, dinleyeceğiz" dedi.