Edirne'de orman yangını (3)

VALİLİK:YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI; 5 PERSONEL HAFİF YARALI

Edirne Valiliği, Keşan ilçesinin Mahmutköy mevkisinde saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığı ve arazözün devrilmesi sonucu 5 personelin hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada, "Keşan ilçemiz Mahmutköy mevkiinde, bugün saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangının ardından Valimiz Yunus Sezer, bölgede incelemelerde bulunarak yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangına çok sayıda hava ve kara aracı ile müdahale edilirken; 168 Orman İşletme personeli, jandarma ekipleri, 5 helikopter, 4 uçak ve 20 arazöz başta olmak üzere birçok araç ve ekipmanla yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazözün devrilmesi sonucu araçta bulunan 5 personel hafif şekilde yaralanmış, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yangında ayrıca 1 sivil vatandaşımızın da etkilendiği, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Geçmiş olsun Keşan" denildi.