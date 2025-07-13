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        Edirne'de orman yangını (3)

        VALİLİK:YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI; 5 PERSONEL HAFİF YARALIEdirne Valiliği, Keşan ilçesinin Mahmutköy mevkisinde saat 15.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 22:43 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:45
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        Edirne'de orman yangını (3)
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        VALİLİK:YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI; 5 PERSONEL HAFİF YARALI

        Edirne Valiliği, Keşan ilçesinin Mahmutköy mevkisinde saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alındığı ve arazözün devrilmesi sonucu 5 personelin hafif yaralandığını açıkladı. Açıklamada, "Keşan ilçemiz Mahmutköy mevkiinde, bugün saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangının ardından Valimiz Yunus Sezer, bölgede incelemelerde bulunarak yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangına çok sayıda hava ve kara aracı ile müdahale edilirken; 168 Orman İşletme personeli, jandarma ekipleri, 5 helikopter, 4 uçak ve 20 arazöz başta olmak üzere birçok araç ve ekipmanla yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Keşan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazözün devrilmesi sonucu araçta bulunan 5 personel hafif şekilde yaralanmış, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Yangında ayrıca 1 sivil vatandaşımızın da etkilendiği, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Geçmiş olsun Keşan" denildi.

        KAYMAKAM YARALILARI ZİYARET ETTİ

        Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, yangın söndürme çalışmaları sırasında devrilen arazözde yaralanan 5 personeli tedavi gördüğü Keşan Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçişmiş olsun dileklerini iletti. CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan ile birlikte yaralıları ziyaret eden Mercan, durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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