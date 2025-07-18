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        Marmara'da sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:03 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:05
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        Marmara'da sıcaklıklar 5 ila 10 derece artacak
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), yarından itibaren Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağını bildirdi.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Halen bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 19 Temmuz 2025 Cumartesi (Yarın) gününden itibaren bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerine çıkacağı tahmin edilmektedir. Bölge illerimizde, 19 Temmuz ila 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 36, Edirne’de 42, Kırklareli’de 39, Tekirdağ’da 33, Kocaeli’de 36, Sakarya’da 35, Yalova’da 35 dereceye kadar yükseleceği tahmin edilmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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