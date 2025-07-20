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        Bulgaristan gümrüğünde, Türkiye'ye girmek üzere gelen cipte 205 kilo kokain ele geçirildi

        BULGARİSTAN'ın Türkiye'ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, Türkiye'ye girmek üzere gelen diplomatik plakalı araçta, beş bavula gizlenmiş halde 205 kilo 940 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 14:34 Güncelleme: 20.07.2025 - 14:40
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        Bulgaristan gümrüğünde, Türkiye'ye girmek üzere gelen cipte 205 kilo kokain ele geçirildi
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        BULGARİSTAN’ın Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye girmek üzere gelen diplomatik plakalı araçta, beş bavula gizlenmiş halde 205 kilo 940 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili Bulgaristan, Belçika ve Demokratik Kongo uyruklu 3 kişi, Bulgar polisi tarafından gözaltına alındı.

        Olay 18 Temmuz günü Bulgaristan’dan Türkiye’ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda meydana geldi. Bulgaristan polisinin başlattığı ‘Orient Express’ operasyonu kapsamında, Bulgaristan uyruklu D.H.’nin (43) kullandığı diplomatik plakalı cip, Sırbistan sınırından ülkeye girişinin ardından, takibe alındı. İçerisinde diplomatik pasaportlu Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Zh.M. (40) ile Kongo Cumhuriyeti doğumlu Belçika vatandaşı D.A.'nın da (54) bulunduğu cip Türkiye’ye girmek üzere Kapitan Andreevo gümrüğüne geldi. Burada durdurulan araç narkotik köpeği ‘Raya’ yardımıyla aranarak x-ray cihazına yönlendirildi. X-ray taramasında, cipin bagajında bavullar içerisinde olağan dışı yoğunluk tespit edildi. Bavullarda yapılan aramada 179 paket halinde 205 kilo 940 gram kokain bulundu. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 37 milyon leva olduğu değerlendirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Olayın ardından Bulgaristan Maliye Bakanı Temenuzhka Petkova, İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Gümrük Dairesi Müdürü Georgi Dimov, İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu Kaçakçılığını Önleme ve Kontrol Müdürlüğü Müdürü Başkomiser Boyan Raev ve Haskovo Bölge Savcısı Ivan Stoyanov basın toplantısı yaparak, operasyonun ayrıntılarını paylaştı. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ‘Bulgaristan'dan Türkiye'ye ülke sınırından uygun izin almadan yüksek riskli uyuşturucu madde taşımaya teşebbüs’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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