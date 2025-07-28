Bulgaristan'da çıkıp Türkiye sınırına ulaşan orman yangını, kontrol altına alındı

BULGARİSTAN’ın Lesovo kenti yakınlarında çıkan ve Türkiye sınırına ulaşan orman yangını bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Bulgaristan'da Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Lesova Sınır Kapısı yakınlarında 26 Temmuz günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bulgaristan ekipleri alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Edirne kent merkezine ulaşan duman nedeniyle görüş mesafesi düştü. Vatandaşlar dumandan tedirgin olunca Edirne Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir yangın bulunmamakta olup, Bulgaristan tarafında devam eden yangına müdahale eden ekiplere destek olmak üzere, Edirne Belediyesi tarafından bir itfaiye arazözü bölgeye sevk edilmiştir" denildi. Bulgaristan tarafında müdahalenin sürdüğü yangında alevler dün sabah saatlerinde Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyü karşısında sınırın sıfır noktasındaki tel örgülere kadar ulaştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Sınırın sıfır noktasında önlem alan Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Edirne ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Alevlerin Türkiye sınırına sıçraması engellenirken, yangın bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.