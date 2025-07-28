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        Bulgaristan'da çıkıp Türkiye sınırına ulaşan orman yangını, kontrol altına alındı

        BULGARİSTAN'ın Lesovo kenti yakınlarında çıkan ve Türkiye sınırına ulaşan orman yangını bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 17:15 Güncelleme: 28.07.2025 - 17:15
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        Bulgaristan'da çıkıp Türkiye sınırına ulaşan orman yangını, kontrol altına alındı
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        BULGARİSTAN’ın Lesovo kenti yakınlarında çıkan ve Türkiye sınırına ulaşan orman yangını bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

        Bulgaristan'da Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Lesova Sınır Kapısı yakınlarında 26 Temmuz günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bulgaristan ekipleri alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Edirne kent merkezine ulaşan duman nedeniyle görüş mesafesi düştü. Vatandaşlar dumandan tedirgin olunca Edirne Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir yangın bulunmamakta olup, Bulgaristan tarafında devam eden yangına müdahale eden ekiplere destek olmak üzere, Edirne Belediyesi tarafından bir itfaiye arazözü bölgeye sevk edilmiştir" denildi. Bulgaristan tarafında müdahalenin sürdüğü yangında alevler dün sabah saatlerinde Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyü karşısında sınırın sıfır noktasındaki tel örgülere kadar ulaştı.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Sınırın sıfır noktasında önlem alan Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Edirne ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Alevlerin Türkiye sınırına sıçraması engellenirken, yangın bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

        Edirne Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bulgaristan’da çıkan orman yangınına destek için İtfaiye ekiplerimizin hızla harekete geçmesinin ardından zamanında yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için hepimize görev düşüyor. Unutmayalım, doğaya atılan küçücük bir kıvılcım, geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir. Bu vesileyle bir kez daha uyarıyoruz; ormanlık alanlarda ateş yakmayın, cam ve plastik şişeleri doğaya bırakmayın, sigara izmaritlerini rastgele atmayın, herhangi bir duman ya da alev gördüğünüzde 112’yi arayın” denildi.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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