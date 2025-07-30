MSB: Edirne'de askeri araç kazasında 1 silah arkadaşımız şehit oldu (2)

ARIZAYAPAN ARACA BAKIM YAPARKEN KAZADA ŞEHİT OLDU

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki 102’nci Topçu Alay Komutanlığı’nda meydana gelen kazada Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bakım yaptığı askeri araçla, kendisini fark etmeyen seyir halindeki çekici arasında sıkıştı. Çakır, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

VALİ SEZER’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Şehit Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır için Edirne Valisi Yunus Sezer de vliliğin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımlandı. Vali Sezer'in mesajında, "Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır’ın, askeri araca bakım yaptığı sırada yaşanan kaza neticesinde şehit düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehidimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Olgay GÜLER/ EDİRNE,