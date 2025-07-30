Edirne Valisi Yunus Sezer'den şehit Uzman Çavuş Çakır için taziye mesajı

Şahadet haberi derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Sezer mesajında "Şehidimize Allah'tan rahmet kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır için taziye mesajı yayımladı.

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