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        Edirne'de fare zehri yutan bebek, hastanede tedaviye alındı

        EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yanlışlıkla fare zehri içen D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 23:10 Güncelleme: 31.07.2025 - 23:15
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        Edirne'de fare zehri yutan bebek, hastanede tedaviye alındı
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        EDİRNE’nin Uzunköprü ilçesinde yanlışlıkla fare zehri içen D.K. (2), hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Danişment köyünde meydana geldi. İddiaya göre, D.K. adlı erkek çocuğu annesi mutfakta olduğu sırada yanlışlıkla fare zehri yuttu. Durumu fark eden anne, oğlunu özel bir araçla Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunan D.K., ilk müdahalesinin ardından Uzunköprü Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. D.K.’nın yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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