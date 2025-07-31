Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de restoranlarda artan yemeklerden mama üretiliyor

        Edirne'de restoranlarda artan yemekler, mama haline getirilerek sahipsiz hayvanlara veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 09:48 Güncelleme: 31.07.2025 - 09:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de restoranlarda artan yemeklerden mama üretiliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de restoranlarda artan yemekler, mama haline getirilerek sahipsiz hayvanlara veriliyor.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gıda israfını önlemek ve sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla "Sokak Hayvanları Dostu Restoran" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında kent genelinde 20'nin üzerinde işletmeyle işbirliği yapılarak restoranlarda artan yemekler toplanıyor ve özel bir makinede işlenerek mama haline getiriliyor.

        Proje kapsamında, her gün 13.00 - 16.00 saatlerinde anlaşmalı restoranlardan artan yemekler alınarak biyobozunur katı atık dönüştürme makinesi ile mamaya dönüştürülüyor. Projeye katılan restoranlara "Sokak Hayvanları Dostu Restoran" yazılı afişler asıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, projenin uzun süredir planlandığını ve denemelerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

        Restoranlardan alınan yemek artıklarının, yapılan kontrollerin ardından mamaya dönüştürüldüğünü ifade eden Akın, şunları kaydetti:

        "Proje ile hem gıda israfının önüne geçiyoruz hem de sokak canlarımız için mama üretiyoruz. Süloğlu ilçesinde 42 dönüm arazi üzerinde kurulan Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Alanı projemizin inşaatı da sürüyor. Tesiste 26 padok, mama üretim ünitesi, ameliyathane ve idari bina yer alacak. Hayvanlarımız için güvenli, doğal ve ihtiyaçlarına uygun bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Can dostlarımız artık daha huzurlu bir ortamda yaşam sürecek."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        ABD Senatosu İsrail'e silah satışının engellenmesini oyladı
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        2 milyondan fazla kişinin ehliyeti geçersiz sayılabilir
        Katili polis söyledi!
        Katili polis söyledi!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Osimhen Türk futbol tarihine geçti!
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        Forma fiyatında devler ligindeyiz
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz"
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Yağmur, sıcak hava ve toz taşınımı uyarıları
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Demek ben klasik bir tidsoptimistim
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Avrupa’da en çok çalışan ülkeyiz
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Kanada Başbakanı'ndan Filistin açıklaması
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı

        Benzer Haberler

        MSB: Edirne'de askeri araç kazasında 1 silah arkadaşımız şehit oldu (3)
        MSB: Edirne'de askeri araç kazasında 1 silah arkadaşımız şehit oldu (3)
        Edirne'de şehit olan Topçu Uzman Çavuş Çakır'ın naaşı törenle memleketine u...
        Edirne'de şehit olan Topçu Uzman Çavuş Çakır'ın naaşı törenle memleketine u...
        MSB: Edirne'de askeri araç kazasında 1 silah arkadaşımız şehit oldu (2)
        MSB: Edirne'de askeri araç kazasında 1 silah arkadaşımız şehit oldu (2)
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den şehit Uzman Çavuş Çakır için taziye mesajı
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den şehit Uzman Çavuş Çakır için taziye mesajı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        10. Uluslararası Edirne Maratonu'na kayıtlar devam ediyor
        10. Uluslararası Edirne Maratonu'na kayıtlar devam ediyor