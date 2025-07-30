Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de şehit olan Topçu Uzman Çavuş Çakır'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı

        Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın cenazesi, törenle memleketine uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 23:49 Güncelleme: 30.07.2025 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de şehit olan Topçu Uzman Çavuş Çakır'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın cenazesi, törenle memleketine uğurlandı.

        Çakır için Uzunköprü Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.

        Törene, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

        Çakır'ın naaşı okunan duaların ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

        Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün askeri araca bakım yaptığı sırada yaralanmış, kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Tom Barrack'tan Habertürk'e açıklamalar
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        Victor Osimhen, Galatasaray için İstanbul'da!
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        MGK: Hızlı ve istikrarlı ilerlenecek
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisine saldırı
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Süreç komisyonunda gözler Meclis'te
        Diploma davasında yeni gelişme
        Diploma davasında yeni gelişme
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Schengen bölgesine yeni sınır kontrol sistemi
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Fenerbahçe, Nelson Semedo'yu duyurdu!
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        Suça sürüklenen çocuklar ağaç dikecek
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        ABD'den Hindistan'a ve Brezilya'ya verdi
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Yangınlar ozon tabakasını inceltiyor
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Skriniar transferini açıkladı!
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Dava açmaya hazırlanıyor
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Almanya'dan orduya dev yatırım
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Ole Gunnar Solskjaer: Bizim için hayati!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Rusya'da deprem, Japonya'da tsunami uyarısı!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Fenerbahçe'den tarihi sponsorluk anlaşması!
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Dünya tarihindeki en büyük depremler
        Enflasyonu da kuru da katladı!
        Enflasyonu da kuru da katladı!

        Benzer Haberler

        MSB: Edirne'de askeri araç kazasında 1 silah arkadaşımız şehit oldu (2)
        MSB: Edirne'de askeri araç kazasında 1 silah arkadaşımız şehit oldu (2)
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den şehit Uzman Çavuş Çakır için taziye mesajı
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den şehit Uzman Çavuş Çakır için taziye mesajı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        10. Uluslararası Edirne Maratonu'na kayıtlar devam ediyor
        10. Uluslararası Edirne Maratonu'na kayıtlar devam ediyor
        Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de asayiş ve trafik denetimi yapıldı
        Edirne'de aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçeği hasadı bu yıl erken başladı
        Edirne'de aşırı sıcaklar nedeniyle ayçiçeği hasadı bu yıl erken başladı