Edirne'de şehit olan Topçu Uzman Çavuş Çakır'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı
Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın cenazesi, törenle memleketine uğurlandı.
Edirne'de askeri araç kazasında şehit olan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır'ın cenazesi, törenle memleketine uğurlandı.
Çakır için Uzunköprü Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Uzunköprü Belediye Başkanı Ediz Martin, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Çakır'ın naaşı okunan duaların ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.
Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün askeri araca bakım yaptığı sırada yaralanmış, kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen şehit olmuştu.
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