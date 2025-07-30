Edirne'de şehit olan Topçu Uzman Çavuş Çakır'ın naaşı törenle memleketine uğurlandı

Uzunköprü 102. Topçu Alay Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün askeri araca bakım yaptığı sırada yaralanmış, kaldırıldığı Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

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