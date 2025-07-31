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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kent genelinde devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 14:13 Güncelleme: 31.07.2025 - 14:13
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, kent genelinde devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Akın, Ali Rıza Ataktürk Caddesi’nde yürütülen asfaltlama çalışmaları ile Yıldırım Hacı Sarraf ile Yıldırım Beyazıt Mahallelerinde sürdürülen parke taşı ve asfalt çalışmalarını denetledi, ekiplerden bilgi aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, Edirne’de hiçbir mahalle ve sokağın kaderine terk edilmeyeceğini belirtti.

        28 mahallenin tamamına adil, etkin ve kalıcı hizmet götürmek için kararlılıkla çalıştıklarını aktaran Akın, "Hizmetlerimizi yalnızca belirli bölgelere değil, Edirne’nin dört bir yanına yayıyoruz. Çünkü biz, Edirne’ye bütüncül bir bakışla, kimseyi geride bırakmadan hizmet etmenin sözünü verdik." ifadelerini kullandı.

        Akın'a incelemeleri sırasında belediye başkan yardımcıları ve birim amirleri de eşlik etti.

        - Kerman'a ziyaret

        Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ı ziyaret etti.

        Ziyarette ikili, Günşen’in akademik çalışmaları ve bölgeye dair görüşleri üzerine sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu.

        Kerman ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bölgemizin insanı, hemşerimiz sayın Ahmet Günşen’e ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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