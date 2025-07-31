Tunca Nehri'nde su akışı durdu

Nehirdeki kuraklığın iklim değişikliği nedeniyle olduğunu belirten Kılıç, "İklimler değişti. Bu sene güneş altında 55 derece sıcaklıkları gördük." dedi.

Vatandaşlardan Celal Kılıç, AA muhabirine, nehirde son yıllarda görülen kurumanın bu yıl daha uzun sürdüğünü söyledi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı ile iletişimi sağlayan Kanuni Köprüsü çevresinde de su akışı durdu.

Nehir yatağının bazı bölümlerinde kalan su yosunla kaplanırken, yatağın bazı bölümleri tamamen kurudu.

Devlet Su İşlerinin (DSİ), nehrin Türkiye topraklarına girdiği bölgedeki Suakacağı İstasyonu'nda yapılan son ölçümde debi saniyede 2 metreküp olarak kayıtlara geçti. Ancak ölçümün yapıldığı bölümden sonra tarımsal sulama ve hava sıcaklığının etkisiyle nehrin akışı kesildi.

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