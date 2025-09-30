Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Husumetli olduğu komşusu tarafından vurularak öldürüldü

        EDİRNE'nin Havsa ilçesinde husumetli olduğu komşusu Hasan Nalçın'ın (55) köy merasında silahla vurduğu Gürkan Solmaz (49) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 17:11 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:11
        Husumetli olduğu komşusu tarafından vurularak öldürüldü
        EDİRNE’nin Havsa ilçesinde husumetli olduğu komşusu Hasan Nalçın’ın (55) köy merasında silahla vurduğu Gürkan Solmaz (49) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Nalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        İlçeye bağlı Hasköy’de aralarında daha önce husumet olan Gürkan Solmaz ve Hasan Nalçın’ın köpekleri kavga etti. Bu nedenle taraflar tartıştı. Dün akşam saatlerinde Solmaz ve Nalçın, köy merasında buluştu. Buda Hasan Nalçın, yanında getirdiği silahla Gürkan Solmaz’a ateş etti. Solmaz yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gürkan Solmaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Nalçın ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Gürkan Solmaz için bugün Hasköy Camisi’nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Solmaz, köy mezarlığında toprağa verildi. Hasan Nalçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

