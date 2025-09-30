Edirne'de asayiş
Edirne'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
O.K. idaresindeki motosiklet ile D.Y. yönetimindeki otomobil Kocasinan Mahallesi'nde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Uzunköprü'de ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli S.D'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
S.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.
