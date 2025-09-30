Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:19 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        O.K. idaresindeki motosiklet ile D.Y. yönetimindeki otomobil Kocasinan Mahallesi'nde çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Uzunköprü'de ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşçıoğlu Mahallesi'ndeki denetimlerinde şüpheli S.D'yi durdurdu.

        Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

        S.D. hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklan...
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklan...
        Edirne'de öğrenciler günlük yaşam becerilerini atölye çalışmalarıyla gelişt...
        Edirne'de öğrenciler günlük yaşam becerilerini atölye çalışmalarıyla gelişt...
        Enez'den yurdun her yerine kargoyla aronya gönderiliyor
        Enez'den yurdun her yerine kargoyla aronya gönderiliyor
        20 yıl önce öğrendiği 'kırkyama' sanatını yaşatıp, gençlere aktarmak istiyo...
        20 yıl önce öğrendiği 'kırkyama' sanatını yaşatıp, gençlere aktarmak istiyo...
        Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor
        Edirne Sarayı'nın ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor