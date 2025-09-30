AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, yaşlıların geçmişin aynası, geleceğin ise yol göstericileri olduğunu belirtti.

Yaşlılara değer vermenin Türk milletinin en önemli töresi ve vazgeçilmez geleneği olduğunu aktaran İba, "Onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve mutlu bir yaşam sürmelerine destek olmak toplum olarak üzerimize düşen önemli bir sorumluluktur. Her zaman yaşlılarımızın ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatlarının kolaylaştırılması konusunda hassasiyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

İba, yaşlıların tecrübe ve bilgisinin gençlere büyük bir hazine sunduğunu dile getirdi.

AK Parti'nin, yaşlıların sosyal hayatın içerisinde aktif olmalarının teşvik edilmesi ve yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda hassasiyetle çalıştığını aktaran İba, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımıza olan saygı ve sevgimizi sadece bu özel günde değil, her zaman hissettirmeliyiz. Onların yaşamlarını kolaylaştırmak, sosyal hayatın bir parçası olarak kabul etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak insanlık görevimizdir. Bu vesileyle Dünya Yaşlılar Günü'nde tüm yaşlılarımızı sevgi ve saygıyla selamlıyor, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum. Hayatını kaybeden yaşlılarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum."