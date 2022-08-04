Uzunköprü Ticaret Borsası'nda yeni sezonun ilk ayçiçeği satıldı

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü Ticaret Borsası'nda sezonun ilk ürünü yeni mahsul ayçiçeği, satışa sunuldu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, çiftçi Mesut Çetinkaya'nın getirdiği 2,5 ton ayçiçeğinin tonu 16 bin liradan, çiftçi Behçet Kula'nın getirdiği 3 ton ayçiçeğinin tonu 12 bin 600 liradan, çiftçi Rıza Demir'in getirdiği 4 ton ayçiçeği ise tonu 12 bin 85 liradan Gürkan Gür tarafından satın alındı.

Borsaya yeni sezonun ilk ayçiçeğini getiren üreticilere Uzunköprü Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Gür, borsa adına çeyrek altın hediye etti.

Gür, üreticilere hayırlı ve bereketli bir sezon diledi.



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